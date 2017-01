iDailyDiary 3.96

Ben je zinnens een dagboek bij te houden? Dat kan natuurlijk vanuit je vertrouwde tekstverwerker, maar een meer gespecialiseerde tool als iDailyDiary maakt een en ander toch handiger. Als was het maar omdat een pagina automatisch de naam van de dag meekrijgt en omdat de inhoud automatisch wordt bewaard zodra je nog maar het tabblad opent om naar een andere dag te navigeren.

Na de installatie verschijnt al meteen de pagina van en voor de huidige dag. Die blijkt al ingevuld met een aantal gebruikstips. Handig, zeker als je weet dat die inhoud zich met een muisklik weer laat verwijderen na lezing.

Het uiterlijk en de functionaliteit van iDailyDiary hebben verder veel weg van een reguliere, maar ietwat uitgeklede tekstverwerker. Je kunt tekst invoeren en op allerlei manieren vormgeven, maar bijvoorbeeld ook afbeeldingen toevoegen, evenals hyperlinks (waaronder ook links naar andere pagina’s uit je dagboek), de datum en de tijd.

Kalender

Je hoeft je overigens niet te beperken tot slechts één pagina per dag. Meerdere pagina’s zijn ook mogelijk, waarbij voor elke pagina dan een ander tabblad wordt geopend. Een ingebouwde minikalender maakt het mogelijk om snel naar de gewenste dag (pagina) te navigeren en met één druk op de knop keer je naar de pagina van de actuele dag terug. Pagina’s laten zich – weliswaar slechts een tegelijk – ook naar het txt-, rtf- of html-formaat exporteren, zodat je ze bijvoorbeeld makkelijk kan publiceren in een blog.

Het is tevens mogelijk je dagboeken te versleutelen en met een wachtwoord af te schermen. De interface van iDailyDiary laat zich op diverse talen instellen, waaronder het Nederlands.

Er is ook een betaalde versie beschikbaar van iDailyDiary en die biedt nog een aantal extra functies en mogelijkheden. Je krijgt bijvoorbeeld veel meer themakeuze, je kan willekeurige bestanden koppelen (waaronder audio en video), enz.

Kortom, voor wie graag dagelijks enige notities (met afbeeldingen) maakt en die ook in dagboekvorm wil bewaren, is iDailyDiary een handige tool. Handiger in elk geval dan je doordeweekse tekstverwerker.