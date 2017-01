Met System Scheduler kan je allerlei zaken automatiseren door die op gezette tijden in te plannen. Allereerst is dat het opstarten van willekeurige applicaties, inclusief eventuele parameters, een ‘working directory’ en (ook speciale) toetsen die dan automatisch naar de applicatie worden gestuurd. Je kan tevens aangeven of de applicatie gemaximaliseerd, geminimaliseerd of verborgen moet opstarten (voor zover de toepassing dat ondersteunt). Deze gebeurtenis kan je vervolgens inplannen. Dat kan een eenmalige gebeurtenis zijn, maar je kan die zichzelf ook laten herhalen, bijvoorbeeld elke minuut, x-aantal minuten, uur, dag, x-aantal dagen, week, maand, jaar…

Wekker

Naast het inplannen van applicaties kan je System Scheduler echter ook laten fungeren als een soort wekker, waarbij je op de gezette tijden dan een pop-upvenster met een of andere boodschap laat opduiken. Tot slot is er nog de mogelijkheid om een of ander programmavenster te bewaken en zodra zo’n venster met een specifieke naam opstart, vasthangt of wordt afgesloten kan je een gepaste reactie inplannen. Dat kan bijvoorbeeld zijn het automatisch minimaliseren of weer afsluiten van dat venster, het sturen van bepaalde toetsaanslagen naar het venster of het opstarten van een andere gebeurtenis die je al eerder in System Scheduler had aangemaakt. Je kan tevens aangeven of dat alleen moet gebeuren voor het eerste venster met die naam of desgevallend ook voor alle volgende vensters met dezelfde naam.

Er is ook een betaalde versie van System Scheduler beschikbaar met meer mogelijkheden. Deze tool kan je als een service laten draaien zodat die ook kan functioneren zonder dat je bent aangemeld, je kan e-mailnotificaties laten versturen, processen en services monitoren, je pc (op afstand) automatisch laten herstarten of afmelden, enz.

System Scheduler is een eenvoudige, maar handige tool om snel bepaalde acties in te plannen, met name het opstarten van een toepassing, het doen verschijnen van een pop-upvenster of het ‘bewaken’ van een programmavenster.