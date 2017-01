Bedrijven proberen hun producten zo goed mogelijk aan de man te brengen en ook voor Microsoft is dat niet anders. De standaard zoekmachine in de browser van Microsoft is daarom Bing. Wie wel van Edge gebruik wilt maken, maar geen fan is van het bedrijf zijn zoekmachine kan deze in de instellingen aanpassen.

Stap 1 / Geavanceerde Instellingen

Wanneer je in de adresbalk van Edge een zoekopdracht ingeeft, zal je automatisch resultaten krijgen van Bing. Wie liever een andere zoekmachine, zoals Google, gebruikt, dient naar de instellingen van Edge te gaan. Klik hiervoor in een Edge-venster op de drie bolletjes en kies voor Instellingen. Wanneer je naar beneden scrolt, zal je Geavanceerde instellingen weergeven zien staan. Klik hier op en een nieuw venster zal zich openen.

Stap 2 / Zoekprogramma wijzigen

Bij de geavanceerde instellingen kan je de tekst Zoeken in de adresbalk met Bing terugvinden. Klik hieronder op Wijzigen om dit aan te passen. In het nieuwe venster kan je kiezen uit de zoekmachines die je eerder in Edge hebt gebruikt. Indien Google hier niet tussenstaat, dien je eerst naar www.google.be te surfen. Eenmaal de zoekmachine in de lijst staat, kan je hier op klikken. Kies hierna voor Als standaard instellen om de wijzigingen op te slaan.