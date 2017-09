Er werd onlangs besloten om Clickx vanaf heden veel dikker te maken. Dit geeft ons ieder nummer meer ruimte om écht de diepte in te gaan, en om zo volledig te voldoen aan uw informatiebehoeften en ontspanning. Om hiervoor ruimte te maken binnen het abonnement, zijn we genoodzaakt geweest het aantal nummers terug te brengen van 18 naar 12. Onder aan de streep pakt deze wijziging echter nog steeds in jouw voordeel uit. Meer pagina’s voor dezelfde prijs.

Omdat we voor deze omschakeling meer tijd nodig hebben voor de extra dikke eerste versie, hebben we twee weken extra nodig. De meest recente Clickx, Clickx Xtra 350, ligt sinds begin september in de winkel (en kan je hier online bestellen). Het nieuwe nummer verschijnt daarom niet begin oktober, maar half oktober.

Clickx 351 verschijnt specifiek op 17 oktober en dus niet, zoals oorspronkelijk gepland, op 19 september omwille van omschakeling.

Heb je leuke ideeën voor onze nieuwe extra dikke nummers? Stuur ze door naar redactie@clickx.be en we bekijken wat er mogelijk is.