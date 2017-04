Recent nog zag ik op Facebook een bericht verschijnen met de vraag “is er iemand in Antwerpen die een scanner heeft die ik even mag gebruiken? Het is voor een opdracht waarvan ik de deadline reeds gemist heb.” Uiteraard klonk het oorspronkelijke bericht nog iets smekender en werd er kleurrijker taalgebruik gehanteerd, maar je snapt wat ik bedoel.

Ondanks het doel om papierlozer te worden met z’n allen, merkt iedereen regelmatig wel eens de noodzaak om iets af te printen of in te scannen. Met printen kan je smartphone niet helpen, maar met scannen wel. Elke telefoon beschikt vandaag over zo’n goede camera dat een snelle scan maken toch een fluitje van een cent zou moeten zijn? Gelukkig is dat inderdaad zo. Daarom stellen we jou de beste scan-apps voor.