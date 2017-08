Stel: je hebt een laptop met een hoge resolutie, waar je wat aanpassingen hebt uitgevoerd aan de schaal van het beeld om te voorkomen dat tekst en icoontjes te klein zijn om goed te zien. Je hebt daar een extra monitor aan gekoppeld, een al wat ouder scherm dat niet hoeft geschaald te worden. Nu wil je ervoor zorgen dat de teksten en afbeeldingen op beide schermen dezelfde afmetingen hebben. Ik laat je zien hoe.

Met het blote oog

Een exacte overeenkomst tussen twee geschaalde schermen is moeilijk te bekomen. Er zijn websites die je heel precies kunnen vertellen hoeveel pixels je monitors per inch hebben. In theorie zou je die kennis kunnen gebruiken om de perfecte verhouding uit te rekenen, maar in de praktijk kom je er niet ver mee. Windows heeft immers geen exact systeem om een display te schalen. Het werkt enkel in sprongen van 25 procent tegenover de standaarddichtheid. Je zal het dus op de ouderwetse manier moeten doen: door de verhoudingen met het blote oog in te schatten en je te behelpen met de beschikbare Windows-instellingen. Opgelet: hoe groot of hoe klein je de scherm-elementen ook schaalt, de resolutie van je scherm hoef je niet te veranderen en blijft idealiter op zijn standaardwaarde staan.

In Windows 10 bevinden de controles voor het schalen van je beeld zich bij het onderdeel Beeldscherm, te vinden via Instellingen en Systeem. Je kan het venster nog sneller openen door eender waar op je scherm met je rechtermuisknop te klikken en vervolgens voor Beeldscherminstellingen te kiezen. Scrol je naar beneden, dan kom je bij het onderdeel Schaal en Lay-out. Windows kan zelf detecteren en automatisch aanpassen wat een goede schaal is voor een bepaalde resolutie. Mijn laptop staat bijvoorbeeld standaard op 200 procent bij een resolutie van 2550 x 1440 pixels, maar mijn tweede scherm gewoon op 100 procent voor 1280 x 1024 pixels. Je past de verschillende schermen aan door deze bovenaan te selecteren en vervolgens via het dropdown-menu onder De grootte van tekst, apps en andere items wijzigen een groter of kleiner percentage te kiezen. Probeer hiermee je schermen op elkaar af te stemmen.

Andere programma’s Sommige programma’s bieden je de mogelijkheid om de schaal van je tekst of van het venster voor dat specifieke programma aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan browsers zoals Google Chrome of Mozilla Firefox: hier vind je bij het instellingenmenu een zoom-optie terug. Er is ook een sneltoets voor het schalen van apps: houdt CTRL ingedrukt en scroll met het muiswieltje naar onder of boven, of combineer CTRL met­­­­­ + of – op je numerieke toetsenbord. Met CTRL+0 zet je scherm terug naar het normale niveau.

Op maat

Windows biedt een iets preciezere manier om de schaal aan te pakken, die je in deze situatie spijtig genoeg niet kan gebruiken. Als je de knop Aangepaste schaal aanklikt, kan je via een venster eender welk percentage tussen 100 en 500 procent invoeren. Je vult het cijfer in en drukt vervolgens op Toepassen. Dit is minder interessant om te gebruiken bij meerdere monitoren met verschillende resoluties, omdat Windows deze schaal op maat op al je schermen tegelijk zal doorvoeren. Dat werkt wel voor twee identieke schermen, maar niet bij een opstelling waarin je verschillende resolutie en groottes hebt.