Pas nadat je je printer hebt gekocht, komen de echte kosten naar boven: deze van de inkt. Je kan deze kosten beperken door een toestel aan te schaffen dat weinig inkt verbruikt, of goedkope inktcartridges heeft. Door simpelweg het font te veranderen waarmee je typt, kom je echter ook al heel ver.

Logischerwijze verspil je minder inkt wanneer je schrijft in een klein en dun lettertype. Fonts met veel tierlantijntjes zullen je printerkosten naar boven drijven en ook lettertypes die moeilijk leesbaar zijn kosten handenvol geld. Je gebruikt dan immers grotere tekens, waardoor je wederom meer inkt verbruikt. We sommen de belangrijkste fonts op die weinig inkt verspillen.

1. Century Gothic

Century Gothic heeft dunne letters, zodat het lettertype goed leesbaar is en weinig inkt verbruikt. Bovendien is het een sans serif-lettertype, wat inhoudt dat de letters geen dunne dwarsstreepjes hebben aan het uiteinde van horizontale en verticale lijntjes. Hoe minder streepjes je printer moet trekken, hoe minder inkt hij verbruikt. Century Gothic heeft jammer genoeg wel een belangrijk nadeel. Het is een vrij groot lettertype, waardoor je minder tekst op een pagina kan zetten. Je inktverbruik gaat dan wel naar beneden, maar de hoeveelheid papier die je verbruikt gaat dan weer omhoog.

2. Ecofont

Ecofont heeft zijn naam niet gestolen. Net als Century Gothic is het een erg ecologisch lettertype. De letters die je in Ecofont typt, zitten vol met kleine gaatjes. Je printer verbruikt bijgevolg minder inkt en wanneer je lettergrootte kleiner is dan 12 zijn de gaatjes doorgaans onzichtbaar. Een levenslange licentie voor de unieke font kost 19,95 euro.

3. Courier

Courier werd oorspronkelijk ontwikkeld voor typewriters, waardoor het lettertype er nogal oubollig uitziet. Wie inkt wil besparen, kan zich echter geen betere font indenken. Courier-letters zijn dun en simpel, waardoor je printer weinig inkt verbruikt om deze letters te drukken. Bovendien hoef je je tekengrootte niet te verhogen om de letters goed leesbaar te maken.

4. Ryman Eco

Ryman Stationary is een kantoorartikelenhandelaar die een gratis lettertype aanbiedt. Ryman Eco heeft holle letters met dunne lijntjes. Net als bij Ecofont verbruikt je printer minder inkt en wanneer je de letters klein genoeg afdrukt, lopen de lijntjes in elkaar over, waardoor het lijkt dat je volle letters hebt gedrukt. Volgens Ryman Stationery verbruikt zijn lettertype 33 procent minder inkt dan klassieke fonts.

5. Times New Roman

Veel mensen gebruiken standaard Times New Roman zonder zich ervan bewust te zijn dat ze hierdoor inkt besparen. Volgens een studie van Consumer Reports is Times New Roman 27 procent effici├źnter dan Arial, een andere populaire font. Zelfs wanneer je liever vasthoudt aan een klassieker lettertype kan je inkt besparen.