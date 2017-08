Microsoft gaat Outlook.com in een nieuw jasje steken, en stelt sinds gisteren een testversie beschikbaar voor wie de nieuwigheden al wil uitproberen. Het bedrijf belooft zowel nieuwe functies als een onder handen genomen design en interface voor de web-app. Momenteel bevat de bèta een slimme zoekoptie en meer personalisatie-opties, naast andere aanpassingen. Microsoft zegt dat de interessantse verbeteringen nog moeten komen.

De testversie van Outlook op het web is beschikbaar voor iedereen met een Microsoft-account. Het enige wat je moet doen om een kijkje te nemen is een schakelaar omzetten. Deze knop is te vinden in de web-app van Outlook (www.outlook.live.com), in de rechterbovenhoek van je inbox. Niet iedereen krijgt de knop echter al te zien, omdat Microsoft nog volop bezig is met het uitrollen van de schakelaar naar alle gebruikers. Het kan nog meerdere weken duren voor de knop opduikt.

Wie niet wil wachten, kan gebruiken maken van een andere truc. Log je in op het webportaal, en ga naar je inbox. Verander de url van de pagina en verwissel het deeltje /owa/ met /mail/. Hierdoor krijg je de bèta-knop te zien en wordt ook automatisch de bèta geactiveerd. Er zijn enkele bijzonderheden die je in het achterhoofd moet houden. De bètaversie verdwijnt als je de pagina herlaadt, maar je geraakt er weer op als je naar https://outlook.live.com/mail/#/inbox surft. Schakel de bèta-knop niet uit. Hierdoor verlies je permanent de toegang tot de testversie via deze omweg.