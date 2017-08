Zowat iedereen heeft voortaan zijn mobiele toestel te allen tijde bij de hand, waardoor de hoeveelheid beeldmateriaal en filmpjes op het internet razendsnel toeneemt. Protestmarsen van over heel de wereld worden vastgelegd en de eerste stapjes van een kind op een ander continent kan je via deze weg bewonderen. Dankzij de populariteit van dergelijk internetmateriaal en het gemak waarmee je met je smartphone foto’s kan maken, neemt de smartphonecamera voor een groot deel de markt van compactcamera’s over. Niet alle smartphones hebben echter een camera aan boord die de kwaliteit van een fototoestel benadert. Waar moet je op letten bij het aanschaffen van een nieuwe smartphone?

1. Resolutie

Hoe meer pixels een sensor heeft, hoe kleiner deze zijn. Hierdoor neemt iedere pixels minder licht op, waardoor ze minder informatie hebben om een foto te maken. Bovendien is 12 megapixels meer dan voldoende voor een goed resultaat. Wie zijn foto’s wil vergroten, heeft daarentegen wel baat bij een hogere resolutie.

2. Diafragmagetal

Het diafragmagetal is de verhouding van de brandpuntafstand met de apertuur van je camera. Wanneer dat getal klein is, neemt je camera veel licht op, maar heb je een ondiepe scherptediepte. De brandpuntafstand die in het diafragmagetal vervat zit, is bepalend voor de kijkhoek. Heb je een kleine brandpuntafstand, dan krijg je een brede kijkhoek en is je beeld uitgezoomd. De apertuur is daarentegen bepalend voor de hoeveelheid licht die je camerasensor ontvangt. Hoe kleiner de apertuur, hoe minder licht je sensor ontvangt, maar hoe meer van je beeld in focus is.

3. Beeldstabilisatie

Camera’s met optische beeldstabilisatie maken gebruik van een stuk hardware om je handbewegingen te neutraliseren. Bij elektronische beeldstabilisatie gebeurt dat proces softwarematig, wat voor minder goede resultaten zorgt.

4. Ruisonderdrukking

Camera’s versterken hun signaal wanneer je in het donker foto’s maakt, waardoor ruis eveneens wordt versterkt. Smartphones maken daarom gebruik van ruisonderdrukking om goede beelden in het donker te bekomen. Wanneer deze algoritmes te agressief werken, wordt er detail uit je foto’s verwijderd. Te veel fotobewerking kan bovendien voor onnatuurlijke resultaten zorgen.

5. Dubbele camera’s

Dubbele camera’s die niet in tandem worden gebruikt, zorgen ervoor dat je uit een normale en een breedhoeklens kan kiezen. Wanneer de lenzen wel samenwerken, zou je in theorie een betere foto moeten bekomen. De ene lens kan immers veel details detecteren, terwijl de andere lens zich focust op de kleuren. Eén camera met betere specificaties kan echter nog steeds voor betere resultaten zorgen, zoals we bij onze cameratest merkten.

Vlaggenschepen

Wanneer we deze specificaties bekijken voor de huidige vlaggenschepen, zien we dat de Huawei P10 op het vlak van resolutie er met kop en schouders bovenuit steekt. De HTC U11, iPhone 7 Plus en Samsung Galaxy S8 pakken het op dat vlak rustiger aan met een resolutie van 12 MP, terwijl je bij de LG G6 twee lenzen met een resolutie van 13 MP krijgt.

De HTC U11 en Samsung Galaxy S8 hebben de kleinste diafragmagetallen, waardoor deze smartphonecamera’s het meeste licht opnemen. De iPhone 7 Plus en LG G6 hebben een tweede camera die je kan gebruiken om een foto met een brede kijkhoek te maken. Deze camera’s hebben bijgevolg een groot diafragmagetal. Hoe dat zich in de praktijk vertaalt, kan je in dit artikel lezen.