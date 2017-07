Met de Creators Update toverde Microsoft de oude Windows Defender om tot het Defender beveiligingscentrum. Het centrum is een nieuwe plaats waar je in één oogopslag kan analyseren hoe het met je systeem gesteld is. Je vindt er meer dan alleen beveiligingsinformatie, maar de klassieke antivirusfunctionaliteit is niet verdwenen. Ik kijk waar de nieuwe functies schuilen.

Stap 1: Openen

Je vindt het Windows Defender Beveiligingscentrum op verschillende plaatsen doorheen Windows, op voorwaarde dat je de Creators Update al geïnstalleerd hebt. Het centrum is immers een upgrade van de oude en trouwe Windows Defender die al sinds Windows 8 meedraait. Klik op Start en typ Defender om een snelkoppeling naar het beveiligingscentrum te vinden. Je kan ook naar de Instellingen van Windows gaan, en naar Windows Defender navigeren onder de tab Bijwerken en beveiliging. Daar vind je een knop om het centrum mee te openen. Tot slot kan je rechtsonder in je taakbalk zoeken naar het schild-icoontje. Klik daar rechts op en selecteer Openen voor snelle toegang tot het nieuwe beveiligingscentrum.

Stap 2: Wegwijs

Het hoofdscherm van het nieuwe beveiligingscentrum toont veel meer dan alleen Windows Defender. De essentie staat bovenaan: je leest er in een duidelijke volzin of je toestel beschermd is of niet. Onderaan zie je enkele submenu’s met daarop snelle indicators die aantonen of je actie moet ondernemen. Een groen vinkje bij een onderdeel toont aan dat je op twee oren kan slapen, terwijl een geel uitroepteken om je aandacht vraagt. Is er actie vereist, dan zie je meteen wat je moet doen. In dit voorbeeld zie je onder het icoontje voor Virus- en bedreigingsbeveiliging dat een snelle update van het systeem nodig is.

Stap 3: Klassieke beveiliging

De vertrouwde antivirusbeveiliging van Windows Defender schuilt onder de knop Virus- en bedreigingsbeveiliging. Daar vind je meteen de knop om een snelle scan uit te voeren. Onder de knop schuilt een koppeling naar het menu voor een Geavanceerde scan. Daar zitten drie opties: de grondige Volledige scan, de Aangepaste scan waarmee je zelf kiest naar welke locaties Defender moet kijken, en de speciale Windows Defender Offline-scan. Met die laatste probeert Windows hardnekkige malware van je systeem te kieperen. Om dat te doen, neemt de scan je systeem over en wordt je computer opnieuw opgestart. Je hebt de Offline-scan in principe alleen maar nodig wanneer er iets mis is met je computer.

Stap 4: Status nakijken

Helemaal nieuw is het menu Prestaties en status van apparaat. Daaronder vind je informatie over de gezondheid van je computer. Die heeft niet alleen te maken met de beveiliging, maar vooral met andere zaken. Je vindt er een statusrapport dat je informatie geeft over vier zaken: hoe actueel je systeem is onder Windows Update, of je nog voldoende schijfruimte vrij hebt onder Opslagcapaciteit, hoe het met de drivers voor je hardware gesteld is onder Apparaatstuurprogramma en tot slot de staat van de laptop-autonomie onder Levensduur van de batterij. Een groen vinkje laat je snel zien dat je je nergens zorgen om hoeft te maken, terwijl een geel uitroepteken opnieuw je aandacht vraagt. In dit voorbeeld detecteert Windows een mogelijk problem met de drivers van een aangesloten toestel. Klik op de knop Meer informatiee om meer te weten te komen over een eventueel problem.