De Belgische overheid lanceert BE-Alert, een alarmsysteem dat burgers waarschuwt bij noodsituaties in de buurt. Iedereen die zich registreert voor het platform kan waarschuwingen ontvangen via mail, sms, telefoon of sociale media. Zo’n tweehonderdtal gemeentes hebben zich ingeschreven voor de dienst, maar ook vanuit de provincies of federale overheid kan je berichten ontvangen.

1. Hoe registreer ik mij voor BE-Alert?

Enkel wanneer je je registreert voor BE-ALERT kan je waarschuwingsberichten via het platform ontvangen. Om je te registreren, vul je een online formulier in. Hierbij vraagt de overheid naar je e-mailadres, naam, telefoon en woonplaats. Eenmaal je een registratiemail hebt ontvangen, kan je de info aanvullen met onder andere je taal en werkadres.

2. Is BE-Alert gratis?

Je kan je gratis registreren voor BE-Alert en ook voor de berichten die je ontvangt, betaal je geen geld.

3. Hoe herken ik een bericht van BE-Alert?

Naargelang je telefoonoperator zal je een bericht krijgen van ALARM1789 of 1789. Dat nummer is uniek voor BE-Alert en wordt enkel door de overheid gebruikt in noodsituaties. Indien je een boodschap ontvangt van een andere afzender, gaat het niet om een officieel BE-Alert-bericht.

4. Wat als mijn gemeente niet meedoet met BE-Alert?

Ook wanneer jouw gemeente niet is ingeschreven voor BE-Alert, is het nuttig dat je je registreert. De gouverneur van jouw provincie, of de federale overheid, kan immers eveneens BE-Alert activeren. Bovendien is het mogelijk dat de gemeente waar je werkt wel over BE-Alert beschikt. Je kan nakijken of je gemeente is ingeschreven voor BE-Alert op deze kaart.

5. Wat als het telefoonnetwerk verzadigd is?

Geen enkel communicatiemiddel is onfeilbaar. Indien het telefoonnetwerk overbelast is, zoekt BE-Alert andere kanalen om je te verwittigen.

6. Respecteert BE-Alert mijn privacy?

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft verschillende positieve adviezen uitgebracht over BE-Alert. Bovendien kan je te allen tijde je gegevens raadplegen, wijzigen en verwijderen. BE-Alert zal de verzamelde gegevens niet doorgeven aan derden, of gebruiken voor andere doeleinden dan de alarmering voor noodsituaties zonder je toestemming.

7. Hoe moet ik reageren wanneer ik een alarmbericht ontvang?

Blijf rustig en volg de aanbevelingen in het bericht. Als je moet schuilen, ga ja naar binnen in het dichtstbijzijnde gebouw. Sluit de ramen en deuren en luister naar de media voor verdere informatie. Op de website en sociale media van je gemeente en provincie kan je eveneens terecht voor info. Indien je moet evacueren, volg je de richtlijnen van de overheden en de huldiensten ter plaatsen.