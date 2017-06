Man in the labyrinth, the search for the exit, top view. The concept of a business strategy, analytics, search for solutions, the search output. Maze of colorful wooden blocks, flat lay.

Tijd is geld, en soms heb je gewoon geen zin om weeral Windows Verkenner open te zetten om aan je bestanden op je externe schijf te kunnen. We laten je in deze Clickx al een manier zien om eender welke map onder het Verkenners-icoontje te steken, maar misschien heb je geen zin om je normale Windows Verkenner op te offeren. Het vastpinnen van je externe schijf op de startbalk zou dan een ideale oplossing zijn. Windows 10 laat dit spijtig genoeg niet toe met een gewone map, dus moeten we wat camouflage inzetten. Deze ingreep werkt ook voor Windows 7 en 8.

Stap 1: Slepen

Je hebt misschien al eens geprobeerd om je externe opslagschijf naar de startbalk te slepen. Dat geeft echter niet het gehoopte effect van het vastpinnen van de map op de balk, het voegt je schijf slechts toe aan het menu van Windows Verkenner: wanneer je met je rechtermuisknop op Verkenner klikt, verschijnt je drive in de lijst die je te zien krijgt. Voor sommige gebruikers is dat misschien genoeg om snel aan hun bestanden te komen. Om echt in één klik bij je bestanden te zitten, willen we de schijf echter als een icoontje toevoegen aan de taakbalk.

Stap 2: Permanente letter

Met een omweg kan je de externe schijf wel toevoegen aan de taakbalk. Starten doen we met het toewijzen van een permanente drive-letter aan de schijf. Typ in de zoekfunctie in Start ‘partitie’ in en klik op Partities op harde schijf maken en formatteren. Rechterklik in het venster dat opent op je externe schijf en kies Stationsletter en paden wijzigen. Klik vervolgens op Wijzigen, en kies via het drop-downmenu een nieuwe letter voor je opslag. Bij voorkeur is dit een letter die achteraan het alfabet zit. Klik op OK. Microsoft zal je een waarschuwing tonen, maar deze kan je negeren.

Stap 3: Vermommen

In onze volgende stap vermommen we de schijf als een .exe-bestand. Om dit mogelijk te maken, moeten we eerst in het oude Configuratiescherm duiken. Rechterklik op Start en open Configuratiescherm. Ga naar Vormgeving en persoonlijke instellingen, Opties voor Verkenner en klik Verborgen bestanden en mappen weergeven aan. Verwijder het vinkje bij Extensies voor bekende bestandstypes verbergen, en klik op OK. Vervolgens klik je eender waar op het bureaublad en selecteer je Nieuw en Tekstdocument. Het maakt niet uit welke naam je het bestand geeft, maar zorg ervoor dat je het bewaart als een .exe-bestand. Microsoft zal je waarschuwen dat dit de werking kan beïnvloeden; klik op Ja. Rechterklik op het bestand en kies Aan taakbalk vastmaken.

Stap 4: Eigenschappen

De volgende stap is het omleiden van het icoontje dat je hebt toegevoegd aan de taakbalk naar je externe schijf. Houd Shift ingedrukt, klik met de rechtermuisknop op het beeldje, en ga naar Eigenschappen. Verander in het venster de tekst in de velden Doel en Beginnen in naar de permanente drive-letter van je externe schijf, bijvoorbeeld Q:\. Wil je meteen in een bepaalde map op je externe schijf belanden wanneer je op de knop klikt, zet dan die bestandslocatie bij Doel en Beginnen in. Je hoeft dan alleen nog op toepassen te klikken om je werk te voltooien. Optioneel kan je het icoontje voor de knop op je startbalk nog aanpassen via Ander pictogram in het Eigenschappen-scherm.