De mogelijkheid om met meerdere bureaubladen te werken zit al sinds de lancering van Windows 10 ingebakken in het besturingssysteem. De optie is erg handig wanneer je aan het multitasken bent en wil verzekeren dat je de verschillende taken apart houdt.

Taakweergave

Een virtueel bureaublad is in enkele klikken aangemaakt. Je gaat ervoor naar Taakweergave, het icoontje dat je naast de zoekfunctie op de startbalk terugvindt. Klik op de knop en er opent zich een nieuwe interface waarop je alle actieve programma’s ziet. Om hier terug uit te gaan moet je gewoon eerder waar klikken.

Aanmaken

Rechts onderaan in Taakweergave vind je een plus-knop waarmee je een Nieuw bureaublad kan aanmaken. Heb je dat gedaan, dan zal onderaan een overzicht verschijnen van je beschikbare bureaubladen. Om hiertussen te wisselen klik je gewoon op het bureaublad dat je moet hebben. Heb geen schrik dat je programma’s opeens kwijt zijn: ga weer naar Taakweergave om je originele bureaublad terug te halen. Je kan een bijna oneindig aantal bureaubladen aanmaken als je dat wilt.

Programma’s slepen

Wanneer je met je muis over een van de bureabladen in Taakweergave zweeft, krijg je een overzicht te zien van actieve programma’s op dat blad. Je kan deze vensters selecteren en slepen naar je andere bureaublad om ze snel over te plaatsen. Om een bureablad opnieuw te verwijderen ga je andermaal naar Taakweergave, zweef je met je muis over het bureablad in kwestie en klik je op het verschijnende kruisje. Actieve programma’s in het bureaublad zullen automatisch overgeplaatst worden naar je originele computervenster.

Sneltoetsen

Uiteraard hangen aan Taakweergave verschillende sneltoesten vast die je acties sneller kunnen doen verlopen. Om het overzicht op te roepen gebruik je de Windowstoets samen met TAB. Om snel tussen verschillende bureaubladen te wisselen typ je WIN+CTRL+Linkerpijl of WIN+CTRL+Rechterpijl in. Om een nieuw bureablad te creëren is er WIN+CTRL+D, om je huidige bureablad weer te verwijderen maak je gebruik van WIN+CTRL+F4.