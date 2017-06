Google Chrome is een bliksemsnelle internetbrowser om mee te surfen, maar zonder dat je het weet, verstuurt hij ook heel veel data naar de servers van Google. Sommige data is uiterst handig om je surfervaring te verbeteren of te versnellen, maar sommige details hoeft Google helemaal niet te weten. Tijd om alle elementen te overlopen, zodat je privacy-instellingen helemaal correct staan.

Stap 1 / Google-account

Om in de instellingen van Google Chrome te raken, moet je rechts bovenaan op de drie puntjes onder elkaar klikken. Kies in het submenu Instellingen om een nieuw tabblad te openen met alle opties van Chrome. Je eerste stap richting meer privacy is ineens een heel grote: wil je met je Google-account inloggen of niet? Wie niet is ingelogd, mag direct naar stap 3 gaan. Wie is ingelogd, kan kiezen om uit te loggen door op de knop Je Google-account ontkoppelen te klikken. Herstart de internetbrowser, en je gegevens worden niet meer gekoppeld aan je Gmail-account. Wil je wel verbonden blijven omdat je heel wat diensten van Google gebruikt? Tijd om dan de synchronisatie-instellingen te analyseren.

Stap 2 / Synchronisatie

Klik bovenaan op Geavanceerde synchronisatie-instellingen om een uitgebreid instellingenmenu tevoorschijn te toveren. Hier kan je alles instellen wat betreft je Google-account en wat Chrome allemaal van jou mag verzamelen en gebruiken. Kies bovenaan op Kies wat je wilt synchroniseren en vink aan of uit wat je wilt delen met Google, of kies voor Alles synchroniseren. Ene heel belangrijke optie staat onderaan bij Google-services personaliseren. Klik op de link Google-activiteitsopties om te zien wat Google allemaal met je gegevens mag doen en klik daarna op Alle activiteitsopties weergeven. Overloop elke optie die je graag wilt aanpassen, en sluit het tabblad eenvoudigweg. Bevestigen hoeft niet.

Stap 3 / Privacy

Wanneer je naar het Instellingenmenu terugkeert, klik je onderaan op Geavanceerde instellingen weergeven. Daaronder verschijnt direct een menu getiteld Privacy. Alles wat hier staat aangevinkt, houdt Google bij om je surfervaring te verbeteren. Aan jou om te kiezen of je dat ok vindt, of liever toch een aantal functies uitvinkt. Eentje die wij meestal direct uitvinken, is Automatisch gebruikersstatistieken en crashrapporten naar Google verzenden. Klik op Instellingen voor content bovenaan om verder te graven in de gegevens die Google van je verzamelt. Eentje die we wel aanraden om aan te vinken is de voorspellingsservice voor de zoekopdrachten en url’s die automatisch worden aangevuld, en om sneller pagina’s te laden.

Stap 4 / Incognito

Klik op Instellingen voor content bovenaan om nogmaals verder te graven in de gegevens die Google van je verzamelt. Hier kan je de laatste instellingen wijzigen om je privacy op en top in te stellen naar jouw wens. Zo kan je bij Cookies kiezen of die mogen worden verzameld of niet en of pop-ups mogen worden weergegeven. Dat laatste raden we af, maar de cookies kan je best inschakelen. Het is een noodzakelijk kwaad om vlot te surfen, ondanks dat ze heel wat gegevens van jou bewaren. Overloop alle andere opties en bevestig met Gereed wanneer je klaar bent. Je mag nu het Instellingen-tabblad sluiten. Wie echt van ultieme privacy wil genieten, klikt rechts bovenaan op de drie bolletjes en kiest Nieuw incognitovenster. Vanaf nu surf je volledig privé en kan Google je niet volgen.