De kans is groot dat je bijna hetzelfde wachtwoord neemt, overal waar je ook maar moet inloggen. Het is namelijk nogal lastig om voor elke aparte toepassing een uniek wachtwoord te verzinnen. Dat snappen we, maar Microsoft ook. Wie vandaag een degelijke Windows 10-laptop koopt, heeft kan dat er Windows Hello in zit. Hiermee kan je door middel van een kort vingercontact of een glimlach naar de camera inloggen. Zo hoef je voor je Windows-computer al geen wachtwoord meer te verzinnen en zitten je gegevens veilig opgeborgen.

Wat is het?

Wat is Windows Hello nu eigenlijk? Indien je toestel compatibel is met Hello, kan je op minder dan twee seconden inloggen door middel van je vinger of je glimlach. Wanneer het toch misloopt, heb je altijd een pincode als back-up die je moet instellen wanneer je Windows Hello voor de allereerste keer inschakelt. Minder dan twee seconden is bliksemsnel, maar niet elk toestel is compatibel met Hello. Om te weten of jouw toestel het kan, klik je op Start, Instellingen, Accounts en daar kies je Aanmeldingsopties. Zie je daar Windows Hello staan, dan heb je geluk en kan je je toestel een stuk slimmer en veiliger maken.

Hello instellen kan door middel van je vinger of je gezicht. Afhankelijk welke hardware je op je toestel hebt, moet je dan een paar stappen doorlopen om je computer klaar te maken. Eens alles is ingesteld, word je voortaan elke keer verwelkomd door een lachend gezichtje en je naam wanneer je de computer correct ontgrendelt. De slimmeriken die denken dat een foto ook genoeg zou zijn om een computer te ontgrendelen, komen bedrogen uit. Het gezicht moet (lichtjes) bewegen, anders gebeurt er niets.

Privacy

Wat gebeurt er eigenlijk met je vingerafdruk of je gezicht wanneer Microsoft die scant met Windows 10? Op vlak van privacy moet je je weinig zorgen maken. Volgens Microsoft zelf wordt er geen foto bewaard van je vinger of gezicht, maar neemt het een heleboel referentiepunten. Microsoft noemt het graag een grafiek waarin alle gegevens worden versleuteld en uniek zijn. De softwaregigant geeft wel toe dat het gegevens verzamelt hoe je de dienst gebruikt. Met die gegevens kunnen ze de algemene ervaring verbeteren naar de toekomst toe.

De Windows Hello-versie op Windows 10 Mobile, in het bijzonder de Lumia 950 en 950 XL, gaat nog een stap verder met een heuse irisscanner. Deze manier is nog veiliger dan een vingerafdruk of gezichtsherkenning, maar hiervoor moet je wel dicht bij de scanner zitten voor een correcte authenticatie. Perfect mogelijk met een smartphone, iets minder interessant voor je computer. Helaas kost Windows Hello best wat om te integreren qua hardware, waardoor het aantal compatibele toestellen tegenvalt. Hopelijk kan Microsoft toch extra partijen overtuigen, want wij vinden het heel praktisch werken zonder wachtwoord.