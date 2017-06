TeraCopy neemt de plaats van het traditionele kopiëren over. Eens geïnstalleerd, hoef je het programma dus niet speciaal te openen om het te gebruiken: je workflow blijft hetzelfde als voordien. Bij de eerste keer kopiëren zal Windows je waarschijnlijk wel vragen welke tool je wilt gebruiken.

Stap 1: Standaard

Om te starten surf je naar www.codesector.com/teracopy en klik je links boveaan op de rode Download-knop. Het kleine bestand weegt 4,2 MB en begint direct te downloaden. Open Teracopy.exe en doorloop de installatie. Laat alles standaard aangevinkt en kies zeker voor de Normal version. Klik op Finish, waarna Teracopy automatisch opstart. Sluit het venster en probeer een bestand te kopiëren. Je krijgt de eerste keer meteen een venster met de vraag of je wilt kopiëren met TeraCopy of met Explorer. Kies hier TeraCopy en vink zeker de optie Show this dialog next niet aan om TeraCopy voortaan automatisch te gebruiken. Vanaf nu schiet TeraCopy altijd in actie wanneer je iets kopieert, knipt of plakt in Windows.

Stap 2: Instellingen

Wie een stap verder wil gaan en dieper wil graven, kan dat. Klik op Start en typ in de zoekbalk TeraCopy. Klik in het programma op More en kies Preferences. Daar kan je talrijke opties overlopen, zoals een extra test na elke kopie, een grotere statusbalk of kan je kiezen dat er een geluid wordt afgespeeld wanneer alles klaar is. Bevestig met OK, en TeraCopy onthoudt alle instellingen voor elke actie in de toekomst.