Laten we eerlijk zijn: Microsoft Outlook is niet moeders mooiste als het op software-design aankomt. Ondanks de overdaad aan knoppen en tabbladen is het vaak een ware opgave om een bepaalde functie in het programma te vinden. Er is een zoekfunctie binnen Outlook die je helpt bij het opsporen van een knop, maar een echt elegante oplossing kan je dat niet bepaald noemen. Daarnaast durft het programma al wel eens te crashen tijdens gebruik. Je e-mail beheren kan echt wel gemakkelijker, en Mailbird bewijst dat. Ik leg je hieronder stap voor stap uit hoe je overschakelt naar de maildienst, die je in het Nederlands kan gebruiken.

Stap 1: Mailbird

Surf naar www.getmailbird.com, klik op de knop Get Free Mailbird om het programma te downloaden en activeer het installatiebestand dat je ontvangt. Tijdens het installatieproces zal je kunnen aangeven in welke map je het programma wilt plaatsen, en in welke taal je de software wilt gebruiken. Selecteer Nederlands. De installatie duurt enkele minuten; Mailbird biedt je ondertussen de mogelijkheid aan om een Engelstalige video af te spelen die al enkele van de functies van het programma toont. Eens de installatie voltooid, kan je de optie aanvinken om Mailbird als je standaard maildienst te gebruiken en om een snelkoppeling aan te maken. Aangezien we Outlook willen vervangen, selecteer je best beide opties en klik je op Mailbird starten.

Stap 2: Set-up

Bij het openen van het programma informeert Mailbird je dat je een maand de betalende pro-versie mag uitproberen, waarna je account weer automatisch teruggezet wordt naar een gratis profiel. In het volgende scherm maak je een account aan. Geef je naam en je e-mailadres op, klik op Doorgaan, en geef vervolgens je wachtwoord door. Je kan de maildienst ook meteen aan je Facebookprofiel koppelen, als je dat wilt. In het volgende venster zal Mailbird je vragen om een lay-out en een kleur te kiezen. Klik op wat je bevalt, je kan dat later nog aanpassen. Tot slot moet je nog doorgeven of je andere apps wilt koppelen, hierna is de set-up voltooid.

Stap 3: Pop

Tijdens het testen van de maildienst ondervond ik geen problemen met het overzetten van mijn Outlook-archief naar Mailbird, maar het kan zijn dat je nog wat extra stappen moet ondernemen om de overschakeling mogelijk te maken. Lukt de synchronisatie met een Outlookaccount niet, dan heb je grote kans dat het aan de POP-opties ligt. Ga naar Outlook.com, open de Instellingen en Opties en ga naar het onderdeel POP en IMAP. Klik bij POP-opties op Ja onder toestaan dat apparaten en apps Pop gebruiken. Klik op Opslaan om de verandering door te voeren. Na het verversen van het scherm krijg je de POP-gegevens te zien waarmee je het archief manueel kan overzetten.

Stap 4: Meerdere accounts

Je kan meerdere e-mailadressen via Mailbird beheren. Wil je later nog een account toevoegen aan het programma, dan ga je naar de Settings (er durft hier en daar nog wel wat Engels in het programma te sluipen) en open de tab Accounts. De volgende stap wijst zichzelf uit: je klikt op de knop Toevoegen en je doorloopt ongeveer hetzelfde proces zoals bij de set-up. In het Accounts-venster heb je verder de optie Verenigd account inschakelen: dit zorgt ervoor dat je in de algemene interface de verzamelde e-mails van al je accounts te zien krijgt.

Stap 5: Apps

Mailbird ondersteunt verschillende productiviteitsapps en andere handige programma’s. Zo kan je bijvoorbeeld rechtstreeks conversaties in Whatsapp of Slack voeren vanuit Mailbird. Onder die ondersteunde apps bevindt zich ook Google Calender, dat je kan gebruiken als je alternatief voor de Outlook-agenda. Je kan apps koppelen via de Apps-knop met de drie puntjes, die zich in de standaardinterface onderaan bevindt. Een gekozen app zal in de zijbalk van de mailservice verschijnen, van waaruit je je kan inloggen.

Stap 6: Instellingen

Het kan geen kwaad om de verschillende instellingen van Mailbird eens te overlopen wanneer je het programma voor de eerste keer opent. In Algemeen vind je al enkele belangrijke opties, zoals de mogelijkheid om Mailbird samen met Windows op te starten via Bij opstarten Windows Uitvoeren. Je kan hier ook aanduiden of je een melding wilt zien van het aantal ongelezen e-mails en of je een ontvangstgeluidje wilt laten afspelen. Bij Opstellen staan onder andere de standaard lay-outinstellingen voor een mail. Vink je add new recipients to contacts app aan, dan voeg je automatische nieuwe contactpersonen toe aan je data wanneer je een mail vestuurt. Je kan hier ook de sneltoets aanpassen waarmee je een nieuwe mail opent (deze is standaard CTRL + ALT + SPATIE).

Stap 7: Handtekening

Een onderdeel waar je tegen obstakels kan aanlopen, is het overnemen van je e-mailhandtekening. Het overzetten van een bestaande handtekening vanuit Outlook naar Mailbird gaat spijtig genoeg niet zo vlot als dat van je mailarchief. Om een handtekening toe te voegen aan Mailbird, ga je naar Settings en selecteer je Identiteiten. Klik op je e-mail-account en kies Bewerken. Je krijgt nu een venster te zien waar je een handtekening kan invoegen. Bestaat je oude handtekening alleen uit tekst, dan kan je kopiëren en plakken.

Bevat je handtekening ook een banner of afbeelding, dan zal je een omweg moeten maken. Je vindt de afbeeldingen uit je handtekening door naar C:\Gebruikers\Naam\Appdata\Romaing\Microsoft\Signatures te gaan en de bestanden-map van je handtekening te openen. Kopieer de afbeelding en plak het ergens tijdelijk.

Stap 8: Online omweg

Vervolgens moet je het beeld online plaatsen, omdat Mailbird alleen afbeeldingen met een URL kan uploaden. Hiervoor kan je een dienst als Imgur, Photobucket of Imageshack inschakelen. Maak een account op de service aan en upload je bestand naar de website. Open je bestand online, en kopieer de URL. Ga vervolgens opnieuw naar Mailbird en het invoegveld voor je handtekening. Klik in het veld waar je de afbeelding wilt plaatsen en selecteer bij de tekst-opties die verschijnen de knop Afbeelding invoegen. Plak in het volgende venster de URL en kies Originele grootte. Klik ten slotte op Toevoegen.