Iedereen met een pc kan in principe gebruik maken van de handschriftfunctie van Windows 10, zolang de computer een touchscreen heeft. Een digitale pen is optioneel. Met je vingers gaat het ook, al zal je waarschijnlijk wat moeten oefenen vooraleer je leesbare dingen op je computer kan ingeven.

Stap 1: Toetsenbord

Het handschrifttoetsenbord is een onderdeel van het schermtoetsenbord dat je in Windows 10 kan terugvinden. Klik op het toetsenbord-icoontje op de startbalk. Zie je het icoontje niet? Klik dan met je rechtermuis op de balk en selecteer Knop schermtoestenbord weergeven in het menu. Open het toetsenbord en klik onderaan rechts opnieuw op het toetsenbord-beeldje dat je in het venster ziet. Selecteer het handschrifttoetsenbord, dat is aangeven aan de hand van een icoontje met een pen. Hiermee verander je het standaardtoetsenbord naar een invoerbalk met een schrijflijn.

Stap 2: Schrijven

Nu je het handschrifttoetsenbord hebt ingeschakeld, zal dit altijd verschijnen wanneer je op het toetsenbord-icoontje klikt in de startbalk. Je kan het toetsenbord verplaatsen op je scherm, mocht je dat willen. Hoe gebruik je het nu binnen een app? Open de app waar je je handschrift op los wilt laten, en open vervolgens het toetsenbord. Je hoeft nu enkel je vinger of je stylus op de schrijflijn te zetten en te beginnen met je handwerk. Je kan ook met je muis werken.

Wil je een spatie toevoegen, dan klik je op het spatie-icoontje, dat je rechts naast de schrijfregel vindt. Links onderaan vind je de Enter-knop, en er is ook een Delete-toets om een woord te wissen. Er is tevens een balkje voorzien voor suggesties, waarbij Windows probeert te raden welk woord je aan het schrijven bent om het invoerproces sneller te laten verlopen.

Stap 3: Instellingen

In de Instellingen van Windows 10 kan je aanpassingen maken aan de handschriftfunctie. Open het venster en ga naar Apparaten en Pen en Windows Ink. Hier kan je onder andere aanduiden met welke hand je schrijft of dat Windows automatisch het handschrifttoetsenbord moet gebruiken wanneer er geen fysiek toetsenbord is aangesloten. Via dit menu heb je de mogelijkheid om je computer de nuances van je eigen handschrift en taal aan te leren, als je merkt dat het systeem je geschrift nogal vaak verkeerd interpreteert.

Stap 4: Rechtstreeks

Sommige apps laten het toe om rechtstreeks met je hand te werken, zonder dat je eerst het toetsenbord moet oproepen. Voorbeelden zijn OneNote en Sticky Notes. Het Windows Ink-venster dat je in de startbalk kan openen, laat je onder Onlangs gebruikt apps zien die dit ondersteunen. Toch biedt ook voor deze apps het handschrifttoetsenbord extra functionaliteit. Zo kan je bijvoorbeeld rechtstreeks in browser Edge schrijven, maar je kan je invoer alleen op de webpagina invoeren met behulp van het digitale toetsenbord.