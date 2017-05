E-mailadressen zijn een beetje zoals je naam: je verandert ze niet graag omwille van de grote administratieve rompslomp die je op je hals haalt. Niet alleen loop je het risico al je oude e-mailberichten kwijt te geraken, ook zal je iedereen – gaande van je beste vriend tot je energieleverancier – op de hoogte moeten brengen van het feit dat je een nieuw e-mailadres hebt. Alleen al door te denken aan de grote hoeveelheid werk die hiermee gepaard gaat, zien veel mensen af van een nieuwe e-mailprovider die beter aan hun wensen voldoet.

Post Office Protocol

Indien je het toch aandurft om je oude e-mail gedag te zeggen, bestaan er enkele methodes om de overgang te vergemakkelijken. Maildiensten hebben er alle baat bij dat het voor hun gebruikers eenvoudig is om naar hen over te stappen, waardoor er allerhande tooltjes bestaan die je helpen bij het wisselen van e-mailadres.

Het meest gebruikte protocol voor het ophalen van e-mails van een mailserver is Post Office Protocol, of kortweg POP. Net zoals bij een klassiek postkantoor zullen je berichten worden bewaard op een centrale plaats tot je deze ophaalt. Eenmaal je de e-mails van de server hebt gedownload, worden de berichten van de opslagplaats verwijderd.

De derde versie van het Post Office Protocol is in gebruik door de meeste online e-maildiensten en kan je bijgevolg gebruiken om e-mails uit te wisselen tussen de verschillende diensten. Door in te stellen dat je e-mail gebruik moet maken van POP3 worden je e-mails gekopieerd naar een server, waarna je ze kan downloaden en importeren naar een nieuwe dienst.

Gmail

Google heeft de POP3-standaard geïntegreerd in zijn maildienst. Klik op het tandwielicoon, ga naar instellingen en kies voor Accounts en import. Op dit tabblad zal je de optie E-mailberichten en contacten importeren zien staan. Je kan rechtstreeks vanuit Gmail berichten importen van Yahoo, Hotmail en andere webmailadressen die gebruik maken van POP3. Wanneer je klikt op E-mailberichten en contacten importeren zal er een venster worden geopend waarin je je oude e-mailadres moet ingeven en op Doorgaan moet klikken. Vervolgens dien je het wachtwoord van je andere e-mailaccount in te vullen en de juiste POP-gegevens op te geven.

Om te achterhalen wat de POP-gegevens van je oude e-mail zijn, ga je naar je voorgaande e-maildienst. Bij Outlook kan je deze informatie terugvinden door op het tandwielicoon te klikken, voor Opties te kiezen en naar POP en IMAP te gaan. Indien je nog niet hebt ingesteld om gebruik te maken van POP moet je de eerste optie aanvinken. Ook is het verstandig om de optie Toestaan dat apps en apparaten berichten verwijderen uit Outlook aan te vinken. Hiermee zorg je ervoor dat je e-mails verwijderd kunnen worden nadat ze naar de POP-server zijn gekopieerd. Klik ten slotte op Opslaan en vernieuw het venster. De paragraaf POP-instelling zal zijn verschenen met de nodige gegevens.

Importeren

In het volgende venster krijg je de keuze uit vier opties. De eerste optie, E-mail importeren, dien je uiteraard te selecteren. Verder kan je kiezen om een kopie van de berichten op de server te laten staan, de binnenkomende berichten onmiddellijk te archiveren en een label toe te voegen aan de e-mails. Standaard zal Gmail als label je oude e-mailadres gebruiken, maar je kan desgewenst een ander label gebruiken. Klik op Import starten om je oude e-mails over te hevelen.

Naargelang de hoeveelheid e-mails die geïmporteerd moeten worden, kan het proces enkele uren tot zelfs dagen in beslag nemen. In de tussentijd kan je Gmail gewoon gebruiken en je zelfs afmelden. Op de achtergrond zal Google sowieso de berichten van de POP-server blijven downloaden. Je kan bij Accounts en import terecht om na te kijken hoever de invoering al gevorderd is.

Outlook

Ben je een grote fan van Outlook en wil je van je Gmail af, dan zijn er andere stappen die je moet ondernemen. Ga naar de instellingen van Gmail en klik bovenaan op Doorsturen en POP/IMAP. Schakel POP in voor alle berichten, sla de wijzigingen op en ga naar Outlook. Klik op het tandwielicoon, kies voor Meer opties en ga naar Verbonden accounts. Aangezien we een Gmail-account willen toevoegen, klik je op Gmail. Anders zou je op Andere e-mailaccounts moeten klikken.

Een nieuw venster zal zich openen, waarin je de eerste optie moet aanvinken. Kies of de berichten in een nieuwe map geïmporteerd moeten worden en klik op OK. Microsoft zal om toestemming vragen om je e-mail te beheren, te weten wie je bent op Google en je e-mailadres te bekijken. Om verder te kunnen gaan, dien je op Toestaan te klikken. Indien alles is goed gegaan, zal je bericht krijgen dat je Gmail is verbonden. De berichten zullen worden geïmporteerd, wat wederom enige tijd kan duren. Het kan zijn dat je een waarschuwing krijgt van Google dat iemand heeft ingelogd op je account. Om gebruik te kunnen blijven maken van de POP-verbinding moet je toegang verlenen tot minder veilige apps. Dit zet je na het importeren beter weer uit.

Doorsturen

Ten slotte kan je eveneens kiezen om twee e-mailadressen te behouden, maar van slechts één dienst gebruik te maken. Hiermee voorkom je dat je aan jan en alleman moet laten weten dat je een nieuw e-mailadres hebt en kan je de dienst gebruiken die het best bij je noden aansluit.

Ga in Outlook naar de Opties via het tandwielicoon en klik op Doorsturen. Vink de optie Doorsturen starten aan en geef een e-mailadres op. Dit is het adres waar de berichten voortaan zullen terechtkomen. Indien je eveneens alle e-mails in Outlook wilt bewaren, selecteer je Een kopie van doorgestuurde berichten bewaren.

Bij Gmail dien je in de instellingen naar Doorsturen en POP/IMPA te gaan. Klik op Een doorstuuradres toevoegen en geef een e-mailadres op. Nadat je tweemaal op Doorgaan hebt geklikt, zal er een bevestigingsmail worden gestuurd naar je doorstuuradres. Klik op de link in het bericht om alle mails automatisch naar het adres te laten doorsturen.