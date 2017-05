Tegenwoordig ben je verplicht om je iPhone of iPad te ontgrendelen met een pincode of de vingerafdrukscanner. Dat is veilig, maar dat kan ook onhandig worden als je je code een keer vergeet. Normaal gesproken is het niet de bedoeling dat je deze beveiliging kan omzeilen, maar in geval van die ene vergetelheid kan het geen kwaad om dat op een legale manier te doen. En geen zorgen: de tips die volgen, werken alleen als je de eigenaar bent van je iPhone of iPad.

Belangrijk om te weten: de methode die we beschrijven zorgt ervoor dat je toestel volledig gereset wordt. Je bent dus best zeker dat je je code voorgoed kwijt bent. Als je je clouddiensten goed hebt ingesteld, moet je je natuurlijk nergens zorgen om maken: al je foto’s, filmpjes en contacten zijn dan opgeslagen in je digitale wolk.

Herstellen

Als je daarnaast beschikt over een degelijke back-up van je toestel, kan je die na het herstellen van je iOS-toestel snel terugzetten. Dan ben je in geen tijd weer aan het spelen op een toestel dat er exact hetzelfde uitziet en aanvoelt als voordien.

Om te beginnen moet je je toestel in ‘Recovery Mode’ zetten. Sluit je toestel helemaal af, meld je aan op je pc met het Apple ID en bijhorende wachtwoord waarmee je je iOS hebt ingesteld en houd de home-knop ingedrukt terwijl je je toestel aansluit aan je computer. Bij een iPhone 7 of 7 Plus moet je de volume-lagerknop indrukken, aangezien de thuisknop daar softwaregestuurd is.

In iTunes zal je nu bericht krijgen dat je toestel werd gevonden in de veilige modus en dat je het moet resetten om te kunnen gebruiken met iTunes. Ga akkoord en je toestel wordt opnieuw ingesteld. In een moeite door krijg je de optie om een back-up terug te zetten. Ga akkoord als je dat wilt. De volgende stap is om opnieuw een pincode in te stellen. Kies iets dat je kan onthouden, maar vermijdt makkelijk raadbare opties als ‘1234’.