Wie een nieuwe computer koopt, wil daar zo snel mogelijk mee an de slag. Bezint eer ge begint. Het is een adagium dat ook hier van toepassing is. Om je computer te verzekeren van een lang en gelukkig leven, kijk je best even naar deze programma’s vooraleer je iets anders doet.

eM Client Een mail client is handig zodat je niet telkens op het internet moet om naar je virtuele brievenbus te surfen. Daar moet je overigens geen duit voor betalen in tegenstelling tot populaire mailbox Microsoft Outlook. eM Client is een gratis en gebruiksvriendelijk alternatief. www.emclient.com

LibreOffice Windows brengt automatisch WordPad met zich mee, maar dat volstaat niet als je mooi opgemaakte teksten of tabellen wilt maken. Omdat Microsoft Office nogal duur is voor de gemiddelde pc-gebruiker, kiezen we voor het gratis LibreOffice met soortgelijke functies. nl.libreoffice.org

Ninite Heb je nog een andere browser nodig, zoals Chrome, of een grafisch beeldbewerkingsprogramma, zoals Paint.NET? Ninite installeert automatisch gratis software voor je. Je vinkt simpelweg de software aan die je wilt hebben en klikt op Download. www.ninite.com

PC Decrapifier Op je toestel staat een heleboel commerciële rommel die je nooit gaat gebruiken. Vooraleer je dus andere programma’s installeert, kan je deze software van je machine pleuren. Dat gaat gemakkelijk met PC Decrapifier die je apparaat scant en met één klik alles verwijdert. www.pcdecrapifier.com

Secunia's Personal Software Inspector Nu je al deze toepassingen geïnstalleerd hebt, is het belangrijk om ze up-to-date te houden. Dankzij Secunia’s Personal Software Inspector hoef je deze titanenarbeid niet zelf te verrichten. Het werkt automatisch je programma’s bij in de achtergrond. www.flexerasoftware.com

Sophos Antivirus Vooraleer je iets download, zorg je best dat je een goede antivirus hebt staan. Sophos Antivirus is een simpele, krachtige gratis oplossing die je niet voortdurend lastigvalt met pop-upvensters en updates. Avast is een andere populaire keuze. home.sophos.com

Spotify Platen, cassettes en cd’s zijn overbodig. Met streamingdienst Spotify kan je haast elk liedje beluisteren. Voor tien euro per maand heb je bovendien geen last meer van vervelende reclame. Als je liever niet streamt, is iTunes een uitstekende muziekspeler. www.spotify.com

Sumatra PDF Zonder extra software openen PDF’s zich automatisch in je Edge-browser. Sumatra PDF is een fijn alternatief zonder franjes. Als je meer mogelijkheden wilt, kies je voor Adobe Acrobat Reader, maar die is een stuk trager en biedt vele onnodige updates aan. www.sumatrapdfreader.org

VLC Mediaspeler Aangezien Windows Mediaspeler niet erg krachtig is, is een alternatieve videospeler een must. VLC is een lichte, gratis optie die werkelijk met ieder bestandsformaat overweg kan. De kegel, het logo van VLC, zal je waarschijnlijk bekend voorkomen. www.videolan.org

Winrar .RAR en .ZIP-bestanden zijn gecomprimeerde archieven die minder plaats innemen dan gewone mappen. Windows kan die zelf openen, maar WinRar is een krachtiger alternatief. De software is volledig gratis, ook al krijg je na een maand de melding dat de testversie verlopen is. www.winrar.be

















