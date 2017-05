De meeste webcams op laptops zijn vergezeld van een LED-lichtje dat je vertelt of de camera aanstaat of niet. Het is een simpele functie, al valt die zelfs te omzeilen. Wil je echter opzoeken welk specifiek programma de webcam gebruikt wanneer het lichtje aanspringt, dan moet je al wat meer moeite doen. Windows zelf zal je geen aanwijzingen geven; je moet het Microsoft-programma Process Explorer downloaden om de informatie naar boven te halen.

Stap 1: Webcam-naam

Als eerste stap moet je achter de naam van je webcam zien te komen. Deze informatie is beschikbaar in Apparaatbeheer. Om dit venster te openen in Windows 10 of 8, klik je met je rechtermuisknop op het Windows-logo van het startmenu en klik je op Apparaatbeheer. Windows 7-gebruikers kunnen het menu snel openen door Win + R in te drukken en devmgmt.msc in te vullen in het zoekveld. Lokaliseer je webcam in de apparaatlijst. Je vindt deze waarschijnlijk onder de folder Beeldapparaten. Rechterklik op de webcam en selecteer Eigenschappen. Klik het tabblad Details aan en ga bij het keuzeveld Eigenschap op zoek naar de optie Naam van fysiek apparaatobject. Klik vervolgens op de naam die bij waarde verschijnt en kopieer deze.

Stap 2: Process explorer

Nu komt Processor Explorer in het spel. Je downloadt het bestand gratis via de webpagina http://bit.ly/1NjcKv2. Dit is een zip-bestand, om dit te gebruiken heb je tevens een programma nodig dat zip ondersteunt, zoals 7-zip. Open de map Processexplorer en klik op Procexp64 om het programma te starten. Er komt geen installatie aan te pas, maar je moet wel instemmen met de gebruiksvoorwaarden. Eens het programma geopend, klik je bovenaan op het menu Find en selecteer je Find handle or dll.

Stap 3: Zoeken

In het venster dat verschijnt, plak je nu de naam die je hebt gekopieerd via stap 1. Klik op Search en Windows zal op zoek gaan naar alle actieve processen die op dat moment je webcam gebruiken – je krijgt hier dus geen geschiedenis van je webcamgebruik, enkel de programma’s die op dat specifieke moment de camera aansturen. Het zoekproces neemt normaal gezien een klein minuutje in beslag.

Stap 4: meer informatie

Brengt het zoekproces enkele processen naar boven, maar ben je niet zeker wat ze doen of met welke programma’s deze te maken hebben, dan kan je met je rechtermuis op een naam klikken en naar het eigenschappen-menu gaan. Hier kan je al iets meer informatie lezen over wie bijvoorbeeld de software ontwikkelt. Krijg je nog altijd geen beter idee van de bron van het proces, dan kan je je wenden tot Google om te weten te komen of er een betrouwbaar of malafide programma achter zit. Je kan een proces te allen tijde stopzetten door de naam te selecteren, met je rechtermuis te klikken en vervolgens op Kill process te klikken.