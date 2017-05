Microsoft heeft de afgelopen tijd heel wat moeite gestoken in het sussen van de onrust rond Windows 10 en de data die het bedrijf over zijn gebruikers verzamelt via het besturingssysteem. De Windows 10 creators update hervormt de privacy-instellingen en moet deze voor nieuwe en oude gebruikers een stuk eenvoudiger en begrijpelijker maken. Er is sinds kort zelfs een complete lijst beschikbaar met alle data die Microsoft via Windows ophaalt.

Maak je je toch nog zorgen over wat Microsoft over jou te weten komt? In de onderstaande lijst sommen we de belangrijkste instellingen op die je moet controleren en eventueel aanpassen om je privacy maximaal af te schermen.