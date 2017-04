Windows 10 is het besturingssysteem bij uitstek voor de doorsnee consument. Vele functies zijn zo vanzelfsprekend geworden dat we er niet meer bij stilstaan. We kunnen Windows niet voorstellen zonder Verkenner of de Printscreen-knop. Dat betekent echter niet dat Microsoft altijd de meest geschikte oplossing biedt. Zo moet de Edge-browser nog steeds het onderspit delven voor Google Chrome. We geven drie andere voorbeelden.

Snelle printscreen

Een schermafbeelding maken op Android is heel eenvoudig: je houdt je vergrendel- en homeknop ingedrukt en je apparaat slaat automatisch een plaatje op. Op Windows-computers is het een tikkeltje omslachtiger. Met de Printscreen-knop kan je een kopie maken van je scherm, maar dan heb je nog geen afbeelding. Of je gebruikt het Knipprogramma, maar het is heel hinderlijk om steeds die applicatie op te starten.

Gyazo biedt de oplossing. Eens je de software hebt gedownload en geïnstalleerd, pin je de icoontjes best in je taakbalk vast. Als je daarop klikt, kan je een deel van je scherm selecteren. Daarna krijg je automatisch een link van je printscreen in je browser. Indien gewenst kan je die afbeelding ook opslaan met de rechtermuisknop. Met Gyazo GIF kan je bovendien bewegingen registreren en een geanimeerde afbeelding maken.

Uitgebreid klembord

Het Windows-klembord is bruikbaar, maar beperkt omdat het enkel het laatste knipsel onthoudt. Hoe vaak vergeet je wel niet om een gekopieerd stukje tekst te plakken? Als je daarna een ander fragment kopieert verdwijnt het vorige segment in de vergetelheid.

Met de gratis tool Ditto Clipboard Manager bewaar je al je knipsels en hoef je nadien niet je geheugen herop te frissen. Je kan het programma hier downloaden. Na het installeren van de software kan je rechts onderaan in het systeemvak de toepassing terugvinden. Alles wat je nu kopieert, wordt automatisch opgeslagen in dat klembord. Als je een ouder fragment terug wilt ophalen, dubbelklik je simpelweg op dat stukje tekst en het verschijnt automatisch in je tekstvenster. Daarnaast kan je ook knipsels bewerken, verwijderen en in groepen plaatsen.

Verkenner met tabbladen

De komst van browsertabbladen was een heuse verademing voor wanordelijke mensen zoals ik die makkelijk tien verschillende vensters hebben openstaan. Het is vreemd dat Microsoft er nooit aan gedacht heeft om in Windows Verkenner een soortgelijk systeem te introduceren.

Gelukkig zijn er op het internet alternatieven te vinden, zoals Clover. Dit gratis programma is een must voor iedereen die zijn vertrouwde Verkenner wil behouden, maar ook wil profiteren van de bruikbaarheid van de browser. Hier vind je de downloadlink. De installatie is in het Japans, maar geen zorgen, je hoeft de taal niet onder de knie te hebben om dit proces te doorstaan. Vanaf nu kan je meerdere tabbladen openen in de Verkenner. Met de toetsencombinatie Windows + E kan je een Verkenner-venster oproepen en meerdere tabbladen openen. Met behulp van het kruisje sluit je dat deelvenster opnieuw.