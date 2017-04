Android-apps verschijnen pas in de Play Store als ze helemaal klaar zijn. Voor het zover is, moeten de applicaties natuurlijk getest worden door zoveel mogelijk nieuwsgierigen. Vaak werken de apps dan al heel goed, al bestaat de kans natuurlijk dat ze af en toe eens crashen. Iedereen kan zich opgeven om de nieuwste apps als eerste te testen. Dat is niet alleen leuk, het is ook nuttig. Jouw feedback helpt ontwikkelaars immers om de laatste hand te leggen aan hun product. Het enige dat je nodig hebt, is een Androidtelefoon en een Google-account.

De toegang tot nog niet officieel gelanceerde applicaties zit gewoon in de Play Store.

Stap 1 / play store

Open de Play Store op je Android-smartphone. Ervan uitgaande dat je niet net door de winkel aan het bladeren was, kom je op het hoofdscherm terecht. Is dat niet het geval, klik dan op de multitask-knop van je toestel (de rechterknop bij de meeste smartphones) en sluit de Play Store even. Bovenaan zie je enkele groene categorieën. Daar kan je doorheen scrollen. Blader naar rechts tot je de categorie Vroegtijdige toegang ziet en klik erop.

Stap 2 / Twee categorieën

Onder Vroegtijdige toegang zitten applicaties in twee categorieën. De eerste is die van de niet uitgebrachte apps. Die applicaties worden momenteel getest maar zijn nog niet publiek beschikbaar. In de regel zouden ze vrij stabiel moeten zijn en bovendien zijn ze representatief voor het eindproduct dat iedereen binnenkort in de winkel kan downloaden. Onder de tweede titel vinden we de apps die in ontwikkeling zijn. Aan die applicaties wordt nog duchtig gesleuteld. Ze testen geeft je een beeld van wat je in de iets verdere toekomst mag verwachten. Bij iedere categorie kan je op Meer klikken om de hele lijst met beschikbare applicaties te zien.

Enorm is de bibliotheek van bèta-applicaties niet. Per categorie vind je een tiental applicaties.

Stap 3 / Beperkte keuze

Het valt op dat de lijst met beschikbare apps niet erg groot is. Google houdt hier een oogje in het zeil, dus je hoeft niet te vrezen voor apps met slechte bedoelingen. Alle applicaties zijn bovendien gratis, al hoeft dat niet noodzakelijk zo te blijven wanneer ze echt uitgebracht worden. De lijst met beschikbare apps wordt regelmatig geüpdatet. Je merkt dat een reviewscore nog niet present tekent. Logisch natuurlijk, aangezien de applicaties hier nog flink kunnen veranderen. Staat je telefoon in het Nederlands, let dan zeker op de omschrijvingen van de applicaties. De vertaling gebeurde hier helemaal automatisch zonder nazicht, en is vaak zo slecht dat ze grappig is. Denk aan “Weinig ruimtevaarder is verloren, dan kunt u hem helpen ontsnappen?” voor een spelletje over een kleine astronaut of “Een nieuwe wandel tegenstander alledag” voor een competitieve fitness-app.

Stap 4 / Installeren

De apps werken net als hun officiële broertjes en zusjes. Klik op een app om meer te weten te komen en hem eventueel te downloaden. Dat gaat met één druk op de knop, zoals je gewend bent. Het enige verschil met de rest van de Play Store is de waarschuwing dat de applicatie in kwestie onstabiel kan zijn. Na het downloaden verschijnt de app op je smartphone, net zoals anders. Op je toestel merk je geen verschil tussen de test-apps en de klassieke applicaties. Ook updates verlopen volledig automatisch. Houd er rekening mee dat, zeker apps die in ontwikkeling zijn, snel kunnen veranderen en waarschijnlijk frequenter geüpdatet worden dan reguliere applicaties.