Wanneer de Creators Update over enkele dagen binnenrolt, zal het merendeel van de Windowsgebruikers deze via het normale updateproces op zijn pc zetten. Wil je echter van nul af beginnen en deze laatste nieuwe Windowsversie volledig opnieuw installeren, dan kan je nu al een bootable USB-stick prepareren en je clean install uitvoeren. We doen hieronder uit de doeken hoe je het best te werk gaat.

1. De voorbereidingen

Vooraleer je aan je clean install begint, zijn er enkele voorbereidingen die je moet treffen. Maak voor je gemoedsrust en als plan B een nieuwe back-up van je systeem zodat je een recente image van je Windows hebt om op terug te vallen mocht er toch iets mislopen met je installatie.

Zorg verder dat je een USB-stick klaar houdt. Microsoft geeft tegenwoordig de richtlijn om minstens 5 GB aan vrij opslagruimte te voorzien, al zal de Media Creation Tool ook genoegen nemen met een stick die minstens 4 GB opslag bevat. Denk eraan dat de tool de stick zal formatteren. Als er nog belangrijke bestanden erop staan, zet deze dan over naar een andere opslagplaats. Eventueel kan je ook een lege DVD-schijf gebruiken als alternatief, maar voor dit artikel volgen we de werkwijze voor een USB-stick.

2. Download de Media creation Tool

Surf naar Microsofts website en download het hulpprogramma binnen om installatiemedia te maken. Start de Media Creation Tool op, geef je fiat voor de licentievoorwaarden, en vink in het volgende venster aan dat je installatiemedia wil maken.

Vervolgens geef je aan welke taal, versie, en architectuur je wil gebruiken. Als je de clean install wil uitvoeren op de pc waarmee je de stick aanmaakt, kan je gewoon de optie ‘Gebruik de aanbevolen opties voor deze pc’ aangevinkt laten en verdergaan. Wil je de info aanpassen, dan moet je de optie eerst uitschakelen vooraleer je iets kan veranderen.

3. Transformeer je USB-stick

Plug je USB-stick in op je computer, selecteer in het volgende scherm USB-flashstation en ga verder. Je zou nu je stick-drive in het venster moeten zien verschijnen. Is dat niet zo, dan kan je via stationslijst vernieuwen alsnog proberen om deze te voorschijn te halen.

Eens verschenen klik je op de drive en ga je naar het volgende scherm. Je stick zal nu omgevormd worden naar een bootable medium voor de laatste versie van Windows 10. Dit kan enige tijd in beslag nemen.

4. Booten

Wanneer het proces is afgelopen, kan je met je stick aan de slag gaan en de Windows 10 Creators Update clean installeren op een pc. Om dat te doen moet je naar alle waarschijnlijkheid eerst nog in de BIOS van het systeem aanpassen dat je USB de voorkeur geeft om voor het booten van de computer. Soms kan je dat ook doen door een bepaalde functie-toets in te drukken tijdens het opstartproces. Check online hoe je dit het beste voor jouw pc aanpakt. Wordt je na het opstarten van je computer begroet door de Windows 10 installatie-wizard, dan kan je aan je clean install beginnen en hoef je enkel nog door de vensters te klikken en de installatie te laten lopen.