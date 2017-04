Hoewel Microsoft pas volgende week op Patch Tuesday de Windows 10 Creators Update gefaseerd naar al zijn gebruikers uitrolt, kan je het heft ook nu al in eigen handen nemen.

Nadat de upgradebestanden vorige week al kortelings werden gepubliceerd en weer offline gehaald, maakte de reus uit Redmond in een blogpost bekend dat het de Creators Update al een week voor de officiële uitrol beschikbaar zou maken. Wie niet tot volgende week wil wachten, kan de Creators Update nu al manueel op zijn systeem installeren. We leggen stap voor stap uit hoe je dat doet.

1. Ga naar deze webpagina en klik op ‘Update nu’ om de Window 10-upgradeassistent te downloaden.

2. Start de upgradeassistent en controleer of je kan updaten naar versie 15063. Dat is de finale build van de Windows 10 Creators Update. Klik op ‘Nu bijwerken’.

3. De assistent voert vervolgens een compatibiliteitscheck uit, waarna je op ‘Volgende’ klikt.

4. De update wordt nu gedownload. Afhankelijk van de snelheid van je internetverbinding kan dit even duren. Klik op ‘Minimaliseren’ als je ondertussen rustig wil verder werken, de assistent geeft je een melding wanneer je naar de volgende stap kan doorgaan.

5. Eenmaal alles is gedownload en voorbereid, vraagt de assistent om je systeem opnieuw op te starten. Klik op ‘Nu opnieuw opstarten’. Doe je niets, dan zal de pc zichzelf automatisch herstarten na 30 minuten.

6. Nadat je pc is herstart, wordt de update uitgevoerd. Dit kan even duren en je computer zal zich enkele keren herstarten. Schakel de pc tijdens het updateproces zeker niet uit. Werk je op een laptop, zorg dan dat die op het stroomnet is aangesloten.

7. Je pc zal na een twintigtal minuten opnieuw om je aandacht vragen om de gewenste privacy-instellingen aan te geven en de installatie af te ronden. Doorloop het proces en wacht tot de installatie is voltooid.

De Windows 10 Creators Update staat nu op je systeem geïnstalleerd. De upgrade introduceert onder meer een nieuwe 3D-versie van Paint, een speciale gamemodus en heel wat kleine veranderingen in de instellingen en onder de motorkap.

TechPulse duikt vanaf volgende week dieper in de nieuwigheden van de Creators Update. Houd onze website dus zeker in de gaten om alles over de update te weten te komen.