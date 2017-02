Het heeft altijd iets magisch om ergens met iets tegen te tikken, om dan meteen iets te laten werken. Die magie beleef je ook met NFC-tags in combinatie met je smartphone. Je plaatst een tag waar je maar wilt, koppelt er een actie aan, en je tikt gewoon met je smartphone. In deze workshop ga ik een aantal situaties creëren waardoor je zin krijgt om NFC-tags in huis te halen. Gelukkig kost zo’n tag niet zoveel: voor een paar eurocent heb je er al eentje. Sommige zijn dik en functioneren als sleutelhanger. Andere zijn dan weer zo dun dat je ze gemakkelijk ergens kan wegmoffelen.

Stap 1 / compatibel?

Een NFC-tag kan je slechts programmeren met je smartphone en een bijhorende app. Uiteraard moet je smartphone zelf ook NFC-compatibel zijn. Daar ga ik eerst mee starten. Download NFC Check by Tapkey op je Androidtoestel en open de app. Je krijgt direct de melding of NFC geactiveerd is of niet, afhankelijk van je toestel. Krijg je een groen vinkje? Ga dan direct door naar stap 2. Zoniet, tik dan op More Details. Hier moet de bovenste optie actief zijn. Tik op de knop Activate achter NFC is deactivated wanneer NFC niet is ingeschakeld op je toestel. Daarna ben je klaar voor stap 2. Heb je geen Activate-tekst? Dan is je toestel niet NFC-compatibel en zal je deze workshop niet kunnen volgen. Tenzij je investeert in een nieuwe smartphone.

Stap 2 / website promo

Tijd om je eerste NFC-tag te programmeren. Download NFC Tools van de Google Play Store en open de app. Ga naar het tabblad Write en kies de optie Add a record. Hier krijg je een gigantische lijst met allerlei acties die je aan een NFC-tag kan hangen. Kies bijvoorbeeld URL/URI en typ een website. Tik op OK om te bevestigen. Je kan nu meer parameters toevoegen via Add a record, maar we gaan nu deze tag al eens wegschrijven. Tik op Write en plaats je smartphone nu op een NFC-tag. Van zodra je Write complete krijgt, is het in orde. Sluit de app en tik met je smartphone op de tag. Normaal opent die nu automatisch de browser naar het internetadres dat jij hebt ingesteld.

Stap 3 / meer doen

Je kan een hele hoop functies combineren in één tag; je creativiteit is de enige beperking. Eentje die ik zelf veel gebruik: mobiele data en bluetooth uitschakelen wanneer ik thuis ben. Open de app en ga naar het tabblad Tasks. Tik op Add a task en kies Networks onderaan. Kies daarna Mobile Data en selecteer Disable om wifi uit te schakelen. Bevestig met OK. Tik opnieuw op Add a task en kies nu Networks, Bluetooth. Kies opnieuw Disable om de functie uit te schakelen. Bevestig met OK en kies nu Write om de NFC-tag te programmeren.

Stap 4 / wissen

De mogelijkheden zijn eindeloos, maar uiteraard kan je soms ook iets mis doen. Gelukkig kan je een NFC-tag ook gewoon wissen. Ga naar het tabblad Other en kies Erase tag. Scan de tag en bevestig dat je alles wilt wissen. Je kan een tag ook altijd vergrendelen zodat niemand anders hem kan overschrijven. Kies hier dan de optie Lock tag. Nog één tip als uitsmijter: maak een NFC-tag met een GPS-locatie en bluetooth inschakelen en hang die in de auto. Zo kan je met één tik de gps instellen en is je bluetooth-verbinding voor handsfree bellen geactiveerd.