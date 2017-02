De ambities voor Google Assistant liggen hoog. Op dit moment kan je van de artificiële intelligentie alleen maar gebruik maken binnen chat-app Allo of als je de hand weet te leggen op een Pixel-smartphone, maar het bedrijf plant om op termijn de Assistant quasi overal beschikbaar te maken en uiteindelijk als centrale beheerpunt te gebruiken voor al zijn diensten. Ook de vaardigheden van de AI zullen uitbreiden. Nu is Google Assistant nog voornamelijk een instrument om zoekopdrachten aan te voederen, na verloop van tijd zal het ook effectief taken voor je kunnen uitvoeren zoals het reserveren van een restaurant of het boeken van een vlucht. Genoeg redenen om nu al eens kennis te maken met deze digitale butler-in-wording.

Allo Allo

Google Allo is enkel beschikbaar op Android. Via de Google Play Store kan je de app gratis downloaden op je smartphone. Om Allo te activeren moet je je telefoonnummer opgeven, net zoals bij Whatsapp. De app wordt zo verbonden aan je simkaart en kan je dus niet installeren op meerdere toestellen. Uiteraard bestaat Allo niet enkel uit de Assistant: met de app kan je ook chatten met vrienden en kennissen. Dat is mogelijk zolang zij ook de chat-app op hun toestel hebben geïnstalleerd, waarvoor je ze waarschijnlijk uitdrukkelijk zal moeten uitnodigen. Dat kan je doen via het gesprek-icoontje rechts onderaan je scherm door bij je contacten op uitnodigen te klikken.

Toestemmingen

Wanneer je de app voor de eerste keer opent, zal je moeilijk om Google Assistant heen kunnen kijken. De AI heeft zijn eigen kanaal bovenaan Allo. Wanneer je daar op klikt, kan je beginnen chatten met de digitale assistent. Hij laat je al meteen een paar dingen weten, zoals het feit dat hij je locatie met je vrienden kan delen tijdens een gesprek. Klik op ok, go on om de Assistant verder te laten praten. Hij zal je nu om enkele toestemmingen vragen.

Als eerste zal je de assistent moeten inschakelen. Selecteer je learn more, dan kom je op een ondersteuningspagina van Google terecht die je uitlegt hoe je de Assistant activeert. Via no thanks wimpel je de assistent af, de knop Continue zet het gesprek weer verder. Doe dat laatste en selecteer vervolgens nu inschakelen. De volgende vraag gaat over het delen van je locatie. Met skip for now sla je de toestemming over, continue laat je deze geven met de knop toestaan. Met die laatste is de Google Assistant klaar om je te helpen.

Assistentie

De Assistant geeft je nu een waaier van acties aan waarvoor je deze kan inzetten. Door te swipen krijg je nog meer mogelijkheden te zien. Via Going out kan je de AI bijvoorbeeld naar restaurants in de buurt laten zoeken, met weather vraag je een weersvoorspelling op en je kan de assistent vragen om je af te leiden met de knop fun. Om deze acties opnieuw te laten verschijnen later in je gesprek, stel je de Assistant de vraag what can you do?.