In Windows zit standaard de tool Check Disk verborgen, waarnaar vaak wordt verwezen met chkdsk. De tool scant je volledige harde schijf en lost eventuele problemen op. Naar gelang de manier waarop je chkdsk gebruikt, wordt er een andere functie van de tool aangesproken. De basisfunctie van chkdsk is om na te kijken of de integriteit van het bestandsysteem op je harde schijf correct is. De tool zal eveneens problemen proberen op te lossen wanneer het fouten in het systeem opmerkt.

Verder kan Check Disk eveneens op zoek gaan naar zogenaamde slechte sectoren op een harde schijf. Deze sectoren kunnen ontstaan doordat data slecht is weggeschreven naar de schijf. Ook wanneer er fysieke schade aan je harde schijf is gebeurd, kan een slechte sector ontstaan. Chkdsk zal proberen om de softwarematige problemen op te lossen en slechte sectoren met fysieke schade te labelen, zodat deze niet meer worden gebruikt.

Door elke paar maanden je harde schijf te laten controleren met chkdsk kan je voorkomen dat je data kwijtgeraakt. Ook wanneer je denkt dat er zich een probleem voordoet, kan je met de tool aan de slag gaan.

Je kan per drive nakijken of er problemen zijn. Open hiervoor Windows Verkenner. Klik met je rechtermuisknop op bijvoorbeeld de C-drive en ga naar eigenschappen. Je start de tool door onder het tabblad Extra op controleren te klikken. Het kan zijn dat Windows je meldt dat het geen fouten heeft gevonden op het station. Klik op ‘station scannen’ om je harde schijf toch te laten controleren. Indien Check Disk geen problemen heeft opgemerkt, zal het je melden dat je station geen fouten bevat en moet je op sluiten klikken.