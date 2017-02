Je hebt misschien al wel gemerkt dat Netflix er griezelig goed in is om de juiste films en series voor te stellen aan jou. Dit gebeurt uiteraard niet vanzelf. Op de achtergrond draaien een hoop algoritmes die je smaak leren kennen en gebruik maken van een erg uitgebreide lijst subcategorieën. Op deze manier kunnen de algoritmes in detail bekijken wat je interesses zijn en hiervoor tot in de puntjes de juiste types films en series aan je voorstellen.

Lange lijst

Onrechtstreeks maakt iedereen hierdoor gebruik van de subcategorieën. Door de juiste url’s te gebruiken in de webversie van Netflix, kan je de categorieën ook rechtstreeks aanspreken. Wanneer je in Netflix naar Bladeren navigeert, zal je merken dat je op de url netflix.com/browse/genre/**** uitkomt. Op de plaats van de sterretjes hoort een code te staan en op het internet circuleert een lijst van de mogelijke genrecodes. Deze lijst is erg uitgebreid en bevat categorieën zoals ‘Campy B-Horror Movies from the 1960s’ tot ‘Witty War Movies’.

Wanneer je de codes van je favoriete categorieën kent, kan je deze in de url zelf invullen. Aangezien de cijfercodes nogal arbitrair zijn, is dit echter niet zo eenvoudig. De lijst met subcategorieën bevat daarom links naar de juiste url’s. Het spreekt voor zich dat je ingelogd moet zijn op Netflix om ze te kunnen bekijken.

Chrome-extensie

Doordat de lijst met subcategorieën zo lang is, blijft het een heel karwei om je favoriete genres er tussen uit te pikken. Ontwikkelaar Deekshith Allamaneni heeft daarom een Chrome-extensie ontwikkeld die je helpt bij het terugvinden van interessante categorieën. De extensie is gratis en bevat momenteel meer dan honderd links naar de subcategorieën van Netflix. De ontwikkelaar belooft hier in de toekomst nog extra genres aan toe te voegen.

Eenmaal je de Chrome-extensie hebt geïnstalleerd, kan je erg eenvoudig de verborgen categorieën van Netflix doorzoeken. Klik op All Categories om alle genres te bekijken, of geef een zoekopdracht in in het zoekvenster bovenaan. Wanneer je een subgenre hebt gevonden dat aan al je wensen voldoet, kan je op het hartje klikken om de categorie later eenvoudig terug te vinden. Uiteraard dien je in Netflix ingelogd te zijn om het aanbod per subcategorie te kunnen bewonderen.