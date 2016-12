Een opdracht voor school of het werk, kinderen die naar de jeugdbeweging moeten worden gebracht en inkopen die moeten worden gedaan: iedere dag hebben we verschillende taken die we niet mogen vergeten uit te voeren. In het verleden gebruikten we hiervoor geschreven takenlijstjes. Software zoals Wunderlist maakt pen en papier echter overbodig.

Stap 1 / Installatie

Je kan Wunderlist gratis downloaden van www.wunderlist.com. Klik op de website op Download Wunderlist en de software zal naar je computer worden gehaald. Om Wunderlist te installeren, dien je te dubbelklikken op de gedownloade executabel. Alvorens je gebruik kan maken van de software moet je een account aanmaken. Geef hiervoor je naam, e-mailadres en wachtwoord op en je kan aan de slag gaan.

Stap 2 / Takenlijst

Eenmaal je bent aangemeld, zal je worden begroet door een startscherm dat nog volledig leeg is. Om van start te gaan met het maken van een takenlijstje dien je op Lijst maken te klikken. Geef een Lijstnaam op en vul eventueel de naam of het e-mailadres in van vrienden waarmee je de lijst wilt delen. Nadat je op Opslaan hebt geklikt, kan je taken toevoegen aan de lijst. Klik op Taak toevoegen en schrijf een naam voor de taak. Klik hierna op het kalendericoontje om een Einddatum of Herinnering in te stellen. Wanneer je een einddatum instelt, zal er op die dag automatisch een herinnering worden uitgestuurd om 9:00 uur. Door voor Herinnering te kiezen, kan je dit naar je eigen voorkeur aanpassen. Belangrijke taken kan je eventueel van een sterretje voorzien. Om de taak te bewaren, dien je in het tekstvak te gaan staan en op enter te drukken.

Stap 3 / Taken voltooien

Alle taken die je hebt aangemaakt, zullen onder elkaar verschijnen in de juiste lijst. Door te dubbelklikken op één van de opdrachten kan je details wijzigen. Zo is het mogelijk de Einddatum aan te passen en kan je een ander moment kiezen om aan de taak herinnerd te worden door op Mij herinneren te klikken. Ook kan je een Subtaak, Notitie of bestand toevoegen. Eenmaal je een taak heb voltooid, dien je op het vierkantje aan de linkerzijde te klikken. Hierdoor zal de taak uit de lijst verdwijnen. Door op Voltooide taken weergeven te klikken, zullen deze opdrachten terug te zien zijn.

Stap 4 / Mobiel

Ook op je smartphone kan je gebruik maken van Wunderlist. Installeer de app van de juiste store en meld je aan met de login die je eerder hebt aangemaakt. Bij het opstarten zal de app jouw lijsten en taken die je in de computersoftware hebt aangemaakt, synchroniseren. Om een nieuwe taak aan te maken, dien je wederom een naam te typen bij Taak toevoegen. Druk op enter om de taak op te slaan. Om hierna een einddatum of herinnering in te stellen, moet je tikken op de desbetreffende opdracht. Ook een Subtaak, Notitie, of Bestand kan je via deze weg toevoegen. Tik op het vierkantje aan de linkerzijde van een taak om aan te geven dat je deze hebt voltooid.