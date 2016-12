Linux is een pak veelzijdiger en flexibeler als besturingssysteem dan Windows, zeker als je een basiskennis van de opdrachtprompt en programmeren hebt. Je zal het OS echter weinig terugvinden op de voorgeprogrammeerde laptops die je in de winkel aankoopt. Ben je niet bereid om je computer vast te klinken aan het systeem, maar toch geïnteresseerd om eens uit te proberen? Je kan Linux vanaf een USB-stick laten draaien. Op die manier kan je proeven van wat het OS in de aanbieding heeft, zonder dat je de bestaande programma’s op je computer moet wissen.

Benodigheden

Hiervoor heb je een USB-stick nodig die minstens 8 GB aan vrije opslagruimte bevat, in het beste geval meer. Staan er nog bestanden op je stick opgeslagen, zorg dan dat je er een back-up van maakt als deze belangrijk zijn. Voor dit artikel zullen we gebruik maken van de Ubuntu-distributie van Linux, maar in principe is dit mogelijk met elke variant zolang je het iso-bestand bezit en een compatibele USB Installer gebruikt. Om helemaal veilig te zijn maak je ook beter een back-up van je computersysteem. We voeren geen verandering uit aan Windows, maar er is wel een aanpassing aan de BIOS nodig.

USB-stick

Download als eerste stap de ISO van Ubuntu en het tooltje Universal USB Installer op www.pendrivelinux.com. Het is aangeraden om beide downloads op dezelfde locatie te bewaren, maar het is geen vereiste. Staan de bestanden klaar, dan is het tijd om je stick met de computer te koppelen. Neem nota van de precieze driveletter van je USB-stick, om later geen fouten te maken. In ons voorbeeld is dat de drive F:/ in Windows verkenner. Start nu USB Installer op.

Vervolgens moet je navigeren door verschillende vensters. Klik allereerst op “I agree” om voorbij de licentievoorwaarden te komen. Op het volgende scherm moet je bovenaan in de lijst je Linuxdistributie selecteren, in ons geval ‘Ubuntu’. Daarna klik je op browse en zoek je het het iso-bestand dat je net gedownload hebt. Vink ‘now showing all drives’ af en wijs USB Installer de drive van je USB-stick aan – in dit voorbeeld F:/ dus. Je hebt de optie om je USB te laten formatteren. Dat is niet noodzakelijk, maar als je een back-up hebt gemaakt van de bestanden kan je net zo goed de stick ineens zuiveren vooraleer je er Linux opzet. Als finale stap klik je op ‘create’ om de installatie te starten. Laat het programma z’n ding doen. Eens afgelopen klik je op ‘close’. Haal je USB-stick uit de poort.

Draaien

Linux staat nu op je stick en we kunnen gaan testen. Om je computer een besturingsysteem vanaf een stick te laten draaien, moet je een aanpassing maken in de BIOS. Sluit de computer af en steek nadien je USB-stick weer in. Start het toestel op en activeer het BIOS-scherm door op F12 te drukken tijdens het opstartproces wanneer het scherm nog zwart is (het is mogelijk dat je op een andere F-toets moet drukken, dit kan verschillen al naargelang de fabrikant). Navigeer op het scherm naar de tab ‘Systeem’ of ‘systeemconfiguratie’ en zoek naar het menu ‘boot opties’. Je moet de rangorde van bootprioriteit veranderen zodat je computer je USB als primaire bron ziet voor het besturingssysteem. Bewaar je aanpassingen en sluit je computer opnieuw af.

Wanneer je je pc opnieuw opstart, zal je in een Ubuntu-menu terecht komen waar je de optie “run ubuntu from this USB” kan kiezen. Na een paar laadschermen is het wonder geschied: je komt op het bureaublad van Linux terecht. Het enige wat je moet doen om terug je oude Windows op te roepen is om je computer af te sluiten en de USB-stick te ontkoppelen.