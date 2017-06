Score: 8/10

Prijs: €104,99

PROS Sobere vormgeving

Handig kabelmanagement

Diep en vol geluid

Eenvoudige bediening CONS Zachte ruis wanneer niks speelt

BlasterX, het gamingmerk van Creative, heeft enkele interessante luidsprekersetjes voor je desktop of laptop in zijn gamma. De BlasterX Kratos S3 is een instapmodel. De set bestaat uit twee klassieke luidsprekers en één subwoofer. Je sluit de luidsprekers rechtstreeks op de subwoofer aan via verwijderbare kabels, wat een veel handiger systeem is dan wat we al te vaak zien: een klungelige kabelwirwar waar beide speakers om onverklaarbare reden met elkaar verbonden moeten zijn. Omdat de woofer in een ideale setup lager en centraal staat, kan je de kabels op een intuïtieve manier wegstoppen.

Je bedient de Kratos S3 via een draaiknop aan de rechtse speaker. Daarmee schakel je de luidspekers in of uit, en bedien je het volume. Naast de knop vind je een 3,5 mm-hoofdtelefoonuitgang die helaas maar in één richting werkt, en dus waardeloos is in combinatie met een headset. Onderaan bij de subwoofer zit nog een schakelaar waarmee je de intensiteit van de bassen kan afstellen. De set zelf koppel je aan je computer, tv, smartphone, versterker of wat dan ook via een universele 3,5 mm-kabel, en niet via usb. Dat maakt de set een stuk veelzijdiger dan veel alternatieven.

Het geluid van de Kratos S3 is uitstekend, niet in het minst dankzij de volle bassen. Bij spellen zoals het nieuwe Mass Effect Andromeda ondersteunt het diepe basgeluid de epische sfeer op het scherm. Op een Windows-pc kan je een afzonderlijk tooltje installeren om de weergave van het geluid softwarematig aan te passen, maar dat verschil vind ik niet de moeite. Ik heb het tooltje zelf nauwelijks gebruikt.

De Kratos S3 heeft één minpunt: wanneer de speakerset geen geluid afspeelt, hoor je een zacht geruis. Dat verdwijnt wanneer de luidsprekers na 15 minuten automatisch in standby gaan, maar is desalniettemin vervelend.