Score: 8/10

Prijs: €229

PROS Eenvoudige installatie

Gebruiksvriendelijk

IFTTT

Veilig CONS Duur

Luid

Nicheproduct

Nuki is niet de eerste fabrikant om een slim slot in België op de markt te brengen, maar het is absoluut een van de meest gebruiksvriendelijke toestellen die je op dit moment op de kop kan tikken. Zonder te overdrijven: binnen vijf minuten heb je het slot geïnstalleerd, en daar moet je geen gereedschap voor tevoorschijn halen. Je monteert het toestel gewoon aan de binnenkant van je voordeur, op het sleutelgat.

Afhankelijk van hoe ver het sleutelgat uitsteekt, kan je kiezen uit twee mogelijkheden om de plaat te monteren waarop je het slimme slot aansluit. Is het minder dan 3 mm, dan plak je het ding erop; is het meer dan 3 mm, dan kan je IKEA-gewijs werken met kleine vijsjes. Vervolgens steek je je sleutel op de deur, je plaats het Smart Lock over de sleutel, en je bent zo goed als klaar. Nukis app begeleidt je op de rest van de weg.

Mentale stap

Het fysiek installeren van het Nuki Smart Lock is een fluitje van een cent. Daartegenover is de mentale drempel waar je moet overstappen een stuk lastiger. Een gewoon slot is simpel: heb je de sleutel niet bij, dan raak je niet binnen. Bij het gebruiken van het Smart Lock bleef bij mij de eerste dagen toch de vrees sluimeren dat het gewoon niet zou reageren en ik buitengesloten zou zijn uit mijn woning.

Onterechte paniek, want het Nuki Smart Lock werkt gewoon. Om het te gebruiken moet je op je smartphone bluetooth en gps activeren, en de app openen. Met de smartphone die je initieel met het slot koppelt, kan je digitale sleutels uitdelen aan andere personen die je toegang tot de woning wilt geven.

Af en toe was het slot wat sloom om te detecteren dat ik in de buurt was, maar in vergelijking met het bovenhalen van je sleutels is het ding niet trager (of sneller). Nuki biedt een automatische functie aan waarmee het slot automatisch ontsluit wanneer je in de buurt komt, maar die optie werkte niet echt goed tijdens mijn testperiode en zit bovendien nog in de bètafase.

Slimme sloten hebben een slechte reputatie op het vlak van veiligheid, omdat sommige toestellen gemakkelijk te hacken zijn. Nuki verzekert de beveiliging van zijn toestel met geavanceerde end-to-end-encryptie, die door een onafhankelijke security-expert werd gecertificeerd.

Kleine boor

Een van de grootste nadelen aan het Nuki Smart Lock is het feit dat het ding nogal veel lawaai maakt wanneer je het activeert. Het haalt geen grasmaaier-niveau, maar het ligt toch in de buurt van een kleine boor. Ik kan me daarnaast ook inbeelden dat niet iedereen het nogal logge design van het Smart Lock zal smaken, ondanks het feit dat het product wel mooi afgewerkt is. Maar de grootste vraag is: wat ben je nu eigenlijk met een slim slot?

Van een snelheidsvoordeel is niet echt te spreken. Bovendien is het toestel nogal prijzig. Het is slechts wanneer de rest van je huis ook slim is dat je meer uit het Smart Lock kan halen. Nuki heeft een eigen IFTTT-kanaal, waardoor automatisering erg gemakkelijk gaat. Voor iemand die investeert in domotica kan het Smart Lock een ideaal vertrekpunt zijn om allerlei acties in gang te zetten, maar die doelgroep is vrij beperkt. Bij een dom huis blijft het Nuki Smart Lock een gadget en geen meerwaarde.