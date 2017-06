Score: 8/10

Prijs: €2.520

PROS Stijlvol design

Bouwkwaliteit

Grafische chip CONS Schermkwaliteit laat te wensen over

Duur in vergelijking met consumententoestellen

Vrij zwaar

De ZBook is geen doorsnee Clickx-laptop. Het toestel is een stuk duurder dan wat ik doorgaans bespreek en heeft unieke specificaties. De laptop verdient een bespreking omdat hij het antwoord is op een vraag die we vaak horen. Menig ontwerper of architect, al dan niet in wording, zoekt een laptop met flink wat pk’s onder de motorkap en de nodige grafische kwaliteiten. Al te vaak kom je zonder veel kennis van zaken terecht bij gaminglaptops die met hun schreeuwerige design niet bepaald in een professionele omgeving passen. Deze ZBook van HP is een mooi voorbeeld van een toestel met krachtige hardware, ontwikkeld met professionals in het achterhoofd. Dergelijke systemen vind je niet snel in de etalage van je lokale computerboer en zijn daarom vrij onbekend.

Deze ZBook 15u heeft een dual-coreprocessor van Intel aan boord met een fenomenale turbofrequentie van 3,9 GHz. 16 GB aan RAM staan de CPU bij. Langs de grafische kant vinden we een AMD FirePro W4190M-GPU. FirePro-grafische kaarten zijn niet gemaakt om mee te gamen, wel om professionele applicaties te ondersteunen zoals Autocad of zelfs SketchUp. De kaart in deze laptop is niet de krachtigste van de hoop, maar ze presteert een stuk beter dan Intels geïntegreerde graphics.

HP stopt de combinatie van een stevige CPU, veel RAM en een capabele grafische kaart in een zakelijk maar aantrekkelijk jasje in deze ZBook. De donkergrijze behuizing bestaat voornamelijk uit metaal, met een mooie plastic afwerking achteraan en een klassieke maar toch stevige plastic onderkant. Het toetsenbord is naar mijn mening één van de beste in zijn soort, met dunne toetsen die toch een aangename hoeveelheid feedback geven. Op de kwaliteit van het touchpad kan ik weinig aanmerken, maar die moet toch onderdoen voor de exemplaren van andere premium-toestellen of een MacBook.

Het full HD-scherm is aanraakgevoelig en oogt scherp, maar stelt verder een beetje teleur. HP koos niet voor een IPS-paneel, met een magere kijkhoek tot gevolg. Bovendien ogen de kleuren wat afgewassen in vergelijking met schermen van consumentenlaptops in deze prijsklasse.

Aan aansluitingen geen gebrek: USB 3 tekent driemaal present, met een extra USB 3 Type-C-poort als vierde alternatief. HDMI ontbreekt, maar DisplayPort en VGA tekenen wel present. Opvallende aanwezige is de kleine SIM-kaartsleuf aan de zijkant. Je kan deze laptop uitrusten met een eigen datasimkaartje om overal online te gaan.

Omdat de ZBook een professioneel toestel is, vind je Windows 10 Pro op de laptop. Het verschil met de Home-editie is in dagelijks gebruik niet zo groot, al springt één functie er wel tussenuit: na de Creators Update laat Windows 10 Pro je toe om updates, inclusief alle meldingen, voor een bepaalde tijd uit te stellen, iets dat bij de Home-editie onmogelijk blijft.

De HP ZBook 15u is een goede laptop voor wie grafische kracht en prestaties in een kwalitatieve, stijlvolle en sobere behuizing zoekt. De laptop is meer gericht op professioneel gebruik dan ultrabooks in deze prijsklasse. De schermkwaliteit telt spijtig genoeg als stevig minpunt.

Systeemeigenschappen: Intel Core i7-7600U, 16 GB RAM, AMD FirePro W4190M, 512 GB SSD, 15,6 inch glossy aanraakscherm, Windows 10 Pro