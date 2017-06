Score: 8/10

Prijs: €279

PROS Eenvoudige installatie

Prima prestaties CONS Behaalt niet het beloofde bereik

Prijzig

Slechts één "snelle" poort

Een wifi-brug bestaat uit een zender en ontvanger, die samen een draadloze verbinding maken ter vervanging van een internetkabel. Een ideale oplossing om geen kabels door de muren te trekken. Beide onderdelen bevatten een uitklapbaar voetje en vier bevestigingsgaten, zodat je ze aan de wand kan monteren. De zender heeft één netwerkpoort die je met een meegeleverde kabel verbindt met de router. De ontvanger bevat daarentegen vier poorten, zodat je verschillende toestellen zoals een smart tv, console of computer kan koppelen. Daarnaast zendt deze satelliet wifi-signalen uit.

De installatie ging erg vlot: nadat beide apparaten in het stopcontact staken, kwam er binnen de twee minuten een verbinding tot stand. Maak niet dezelfde fout als ik: het knopje op de GigaGate is een herstarttoets en hoef je dus niet in te drukken. Met de bijgeleverde software heb je gemakkelijk toegang tot de instellingen van het apparaat, zodat je bijvoorbeeld een eigen wachtwoord kan geven aan je wifi-netwerk.

Op onze snelheidstests scoorde de GigaGate erg sterk. In een klassieke thuissituatie vanop de eerste verdieping verloren we nauwelijks internetsnelheid. Het beloofde zendbereik van 300 meter is echter een fabeltje. Op de tweede etage was de verbinding al beduidend zwakker.

Als je fibernet hebt, zal je bij drie van de vier poorten van de ontvanger (100 Mbit/s) niet kunnen genieten van je volledige snelheid (max. 200 Mbit/s). Slechts één poort beschikt namelijk over de betere Gigabit-technologie (1000 Mbit/s). De GigaGate is al bij al erg duur. Voor die prijs verwacht je ook meer dan een zwart plastic harnas waarop je snel krassen of stof gewaarwordt.