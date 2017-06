Score: 8/10

Prijs: €799

PROS Prachtig

Uniek design

Bloedmooi scherm

Geweldige camera

Draadloos laden CONS Autonomie kan beter

Bixby is vervelend

Slechte vingerafdruksensor

Wie de Galaxy S8 een lelijke smartphone vindt, heeft geen smaak of is jaloers. We hebben tot op vandaag geen enkele smartphone gezien waarvan we zo onder de indruk waren. Het Edge-design is niet nieuw, maar de flinterdunne schermranden boven- en onderaan geven de Galaxy S8 een futuristisch uiterlijk. De glazen achterkant blijft net als vorig jaar nog steeds een vingerafdrukmagneet, maar dat moet je erbij nemen.

Radicaal vernieuwd

Het vernieuwde design heeft ervoor gezorgd dat er onderaan het scherm geen plaats is voor de home-toets met geïntegreerde vingerafdrukscanner. In de plaats daarvan krijg je een softwarematige toets die als een knop reageert door er harder op te drukken dan een normale aanraking. De trilmotor geeft een voldoenend ‘klik’-geluid. Waar we wel een probleem mee hebben, is de positionering van de vingerafdrukscanner. De hoge plaatsing, net naast de camera, en de kleine oppervlakte vragen om problemen. Vanaf dag één pure frustratie omdat de sensor onregelmatig werkt en heel onhandig weggestopt zit. Gelukkig is de gezichtsherkenning bliksemsnel als pleister op de wonde. Je kan ze allebei tegelijk gebruiken, maar het praat het plaatsingsprobleem niet goed.

Door de bijzondere 18,5:9-schermverhouding heb je niet het gevoel dat je een ‘groot’ toestel vast hebt. De Galaxy S8 voelt niet groter aan dan de Galaxy S7, terwijl de Galaxy S8+ haast identiek aan de Galaxy S7 Edge is. De 18,5:9-schermverhouding is daar een belangrijke factor in. Het toestel kan zo behoorlijk smal blijven, wat bediening met één hand nog steeds mogelijk maakt met de gewone S8-versie.

Prachtige camera

Na twee weken testen haten we de nieuwe assistent Bixby van Samsung nog steeds door zijn specifieke knop aan de zijkant. De assistent is duidelijk nog niet klaar, geeft weinig interessante informatie en voegt absoluut geen meerwaarde toe. Het resultaat is dat je nu om de haverklap toevallig op die knop drukt, zonder dat je dat wilt. Bixby start op, of vraagt of hij mag worden geïnstalleerd als je hem hebt genegeerd.

De camera was vorig jaar het absolute stokpaardje van de Samsung Galaxy S7 en dat is nu opnieuw het geval. De cameramodule is nagenoeg hetzelfde gebleven, maar softwarematig is er heel wat aan gesleuteld om nog betere foto’s te geven. Het resultaat is merkbaar, maar dan vooral bij donkere omstandigheden. Het dynamisch bereik van de camera is fenomenaal; je moet het gezien hebben om te geloven. Focussen gebeurt bliksemsnel, net als het trekken van foto’s. Bij daglicht trek je elke ‘snelle’ foto scherp, bij avond of nacht moet je de camera wel stabieler houden.

Niet de beste

Door het innovatieve design heeft Samsung keuzes moeten maken. Volgens ons gaat de Galaxy S9 volgend jaar hét ultieme toestel worden. Dit jaar was nog maar de oefenronde. Wie nu een Galaxy S8 wil, koopt best de grotere Plus-versie voor de betere autonomie. Wie een compacter toestel wil, kan beter naar de concurrentie kijken. De LG G6 ziet eruit als een grijze muis ten opzichte van de Galaxy S8, maar maakt de betere keuzes. Welke kiezen wij? De Samsung Galaxy S8. Dit toestel is het mekka op vlak van design en na twee weken genieten we daar nog elke minuut van, ondanks alle vervelende minpunten.