Score: 8/10

Prijs: €145

PROS Opnamekwaliteit

4 opnamemodi

Werkt als laptopmicrofoon

Eenvoudige bediening CONS Te uitgebreid voor occasionele gebruiker

De H2n Handy Recorder is een compact, licht maar bijzonder geavanceerd opnametoestel dat over de toonbank gaat voor een verrassend scherpe prijs. De recorder heeft een gespleten persoonlijkheid. Eerst en vooral is het toestel gemaakt om los van een computer geluid op te nemen. Twee AA-batterijen voorzien een autonomie tot 20 uur. De bovenste helft van de Zoom huisvest vier microfoons die in een hoek van 90° en 120° opnemen. Het eerste duo staat naar voren gericht en is ideaal voor klassieke geluidsopnames waarbij je het toestel naar de bron richt. We denken daarbij aan bijvoorbeeld een interview of een éénzame gitaarspeler. Het tweede duo heeft een breder opnameveld en is naar de achterkant gericht.

De Handy Recorder heeft vier opnamemodi. Je kan natuurlijk kiezen tussen de microfoons aan de voor- of de achterzijde, maar je kan ze ook all vier tezamen inzetten. In dat laatste geval heb je twee mogelijkheden: ofwel maakt het toestel een 360°-geluidsopname, verdeeld over twee stereosporen die in twee afzonderlijke bestanden worden opgeslagen, ofwel krijg je één versmolten stereobestand als output. De 360°-functie is interessant wanneer je bijvoorbeeld muziek van een band wilt opnemen. Je kan de zoom dan mooi in het midden plaatsen.

De H2 Handy Recorder doet verder dienst als klassieke microfoon. Je kan het toestel via microUSB aansluiten op een Windowslaptop. Windows zal de Handy Recorder herkennen als externe microfoon. Met de bijgeleverde software geïnstalleerd, kan je meteen aan de slag met de verschillende opnamemodi. Het ding heeft speciaal voor deze manier van gebruik een 3,5 mm-hoofdtelefoonaansluiting. Die kan je gebruiken als monitor, zodat je zelf meteen hoort wat je aan het opnemen bent.

Zonder computer neemt de H2n op naar een klassiek SD-geheugenkaartje. Dat mag tot 32 GB groot zijn, voldoende voor heel wat uren aan audio-opnames. Hoeveel je precies op de kaart kwijt kan, hangt van het gekozen opnameformaat af. De Zoom is kan overweg met 96 KHz/24 bit WAV-bestanden voor extreem hoge kwaliteit, maar je kan ook kiezen voor een mp3-tje met een bitrate van amper 48 kbps als de kwaliteit van geen tel is. Alles daartussen is natuurlijk ook beschikbaar.

Tot slot verdient de eenvoudige bediening nog een vermelding. De Handy Recorder heeft weinig knoppen. Toch is door de menu’s navigeren doodeenvoudig. Een unieke druk/schuifknop en een menuknop volstaan voor vrijwel alles. De immer belangrijke microfoongevoeligheid krijgt wel een eigen wieltje. Verder heeft de Zoom een aan-uitknop en een wieltje bovenaan. Via dat wieltje kies je één van de vier opnamemogelijkheden. Handige icoontjes helpen je om snel te zien welke modus je geactiveerd hebt.

De H2n Handy Recorder is een bijzonder compleet toestel dat aan heel hoge kwaliteit kan opnemen, dubbel dienst doet als klassieke microfoon en eenvoudig is in gebruik. De amateur kan er vlot mee aan de slag, terwijl de geavanceerde geluidsafficionado tal van opties en functies aan zijn vingertoppen heeft. Een absoluut toptoestel dus.