Score: 8/10

Prijs: €1299

PROS Bouwkwaliteit

Mooi scherm

Goede gamingprestaties CONS Overdreven processor

Luid

Kleine SSD

ROG, kort voor Republic of Gamers, is het gamingmerk van Asus. Het bedrijf heeft naast het maken van laptops en desktops ook heel wat ervaring met hardwarecomponenten en zit zo in een uitstekende positie om een kwalitatieve gaminglaptop op de markt te brengen. Binnenin zit een Intel Core i7 quad-coreprocessor, bijgestaan door 16 GB aan RAM. Die hardwarecombinatie is een beetje overdreven in combinatie met de grafische kaart.

De Nvidia GTX 1050 is een goede grafische kaart die de modernste games recht zal doen op de full HD-resolutie van het scherm, maar ze is niet bedoeld om echt het maximale uit de grafische instellingen te persen. De GPU vormt hier dus de flessenhals, waardoor de extra kracht van de Core i7 tijdens het spelen van spellen verloren gaat. Ik zie deze combinatie van hardware vaak, vermoedelijk omdat ze aanspreekt in de winkel. In de praktijk is een gelijkaardige laptop met een krachtige Core i5-processor en eventueel maar 8 GB aan RAM stevig genoeg, en bespaar je zo aardig wat geld uit.

Stevig gebouwd

De bouwkwaliteit van het toestel zelf is voortreffelijk. Het gevoelige touchpad is een plezier om mee te werken, terwijl het verlichte toetsenbord de nodige feedback geeft. Omdat de behuizing onder het toetsenbord een beetje meegeeft, voelt het geheel soms een beetje sponzig aan. De laptop heeft boven het numerieke klavier een toets die het ROG-gamingcentrum opent. Van daaruit kan je de prestaties van je laptop aanpassen en spelen met de kleuren van het toetsenbord.

Het 15,6 inch full HD-scherm heeft dankzij de IPS-technologie een perfecte kijkhoek en past zo mooi bij de rest van de voortreffelijke laptop. Asus stopt de meeste relevante poorten aan de linkerkant van de laptop: twee USB 3-aansluitingen, USB Type-C en ethernet zijn aanwezig. Aan de rechterkant vind je een extra usb-poort en een dvd-lezer. Dat laatste zie ik steeds minder in laptops en is daarom een welkome toevoeging. Vooraan zit een kaartlezer.

Asus rust de laptop uit met een bescheiden SSD van 128 GB en een extra harde schijf van 1 TB voor massa-opslag. Die combinatie is snel, zolang je spellen op de SSD installeert. Speel je een game vanop de HDD, dan zal je de laadtijden achteruit zien gaan.

Typisch uiterlijk

Asus vindt net als iedere andere maker van gamingtoestellen dat de dingen zwart moeten zijn met rode accenten. Met dit toestel laat de fabrikant zich volledig gaan. Hoe meer je kijkt, hoe meer rood-oranje accenten in het oog springen. Het enorme oplichtende logo aan de achterzijde is in ieder geval niet te missen.

Tijdens het gamen moet de koeling van de GL553 overuren draaien en dat hoor je duidelijk. Gaminglaptops zijn zelden stil, maar deze is echt wel aan de luide kant. Bovendien springt de ventilator vaak in actie zonder dat het toestel hard moet werken. Daarnaast is de batterij niet bepaald adembenemend, maar dat is normaal. De hardware van de ROG werd geselecteerd voor kracht en niet zuinigheid, waardoor het toestel er al na enkele uren de brui aan geeft.

Asus vraagt 1.299 euro voor deze laptop, wat op zich een faire prijs is. Jammer dat de fabrikant kiest voor hogere marges boven balans: een toestel met Core i5, 8 GB RAM en een vraagprijs vergelijkbaar met de Lenovo Legion Y720 zou interessanter zijn.

Systeemeigenschappen: Intel Core i7-7700HQ, 16 GB RAM, Nvidia GeForce GTX 1050, 128 GB SSD, 1 TB HDD, 15,6 inch mat scherm, Windows 10 Home