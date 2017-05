Score: 7/10

Prijs: €99

PROS Goed idee

Werkt goed

Uitgebreide compatibiliteit CONS Veel om te onthouden

Veel uitleg nodig

De Spin Remote is een vernuftig staaltje techniek. Wat op het eerste zicht lijkt op een half, mismaakt, metalen ei is namelijk in werkelijkheid een ontzettend slimme universele afstandsbediening. We kennen een universele afstandsbediening allemaal als iets dat veel belooft, maar er uiteindelijk veel te vaak voor zorgt dat we gaan vloeken, het ding wegleggen en op zoek gaan naar de originele afstandsbediening. En dan hebben die dingen vaak nog een schermpje om je ‘bij te staan’ (lees: je te verwarren). De Spin Remote doet het simpeler.

Draai hem eens om

Je kan ermee aan de slag op verschillende manieren. Wanneer je hand in haar buurt komt, zal ze dat opmerken en in werking treden. Met behulp van een kleur bovenaan zie je dan meteen met welk toestel je verbonden bent. Die kleuren wijs je toe via de app die je vindt voor Android en iOS. Wisselen van toestel doe je door op de metalen rand te tikken.

Via de app zal je ook het gebruik van de Remote moeten instellen. Dat kan zijn dat het niet van de eerste keer helemaal lukt, maar oefening baart kunst. Een goede interactieve handleiding helpt je doorheen het proces. Eens dat gebeurt is, kan je al je toestellen – ook je slimme toestellen zoals Philips Hue-lampen die verbonden zijn via wifi – besturen met de Remote.

Je kan je toestellen besturen door het metalen deel in je hand te nemen, zodat je de zwarte onderkant in de hand neemt. Die onderkant kan je instellen als een vierpuntdruktoets om te navigeren. Daarnaast kan je de Remote weer omdraaien, op je hand zetten en draaibewegingen maken. Op die manier kan je bijvoorbeeld van televisiezender veranderen of het volume aanpassen. Hou je de remote horizontaal, dan kan een draaibeweging weer iets anders betekenen.

Dikkertje

Op die manier heb je eindeloos veel mogelijkheden om je toestellen in te stellen. Natuurlijk is het de kunst om die instellingen goed te doen en ze daarna te onthouden. Laat je door een eerste slechte ervaring dus niet ontmoedigen. Neem je tijd om alles in te stellen en neem nog meer tijd om alles uit te leggen aan je huisgenoten.

De Spin Remote kost 100 euro en kan je makkelijk online vinden. Daarbij krijg je batterijen bijgeleverd. Zonder batterijen voelt de Remote eerder goedkoop aan, maar laat je niet misleiden: eens je ze erin stopt, krijg je meteen het gevoel dat je een kwalitatief gadget in handen hebt, met een aangenaam gewicht voor een optimale bediening. De metalen behuizing helpt bovendien om een kwalitatief gevoel op te wekken. Een goede koop voor gadgetfanaten met een gezonde dosis geduld.