Score: 9/10

Prijs: €169

PROS Geweldige interface

Veel functies

NAS-capaciteiten

Scherpe prijs

Prima wifi-verdeling CONS Bereik kan soms iets beter

Synology, fabrikant van NAS-systemen, gebruikt zijn verworven expertise sedert een jaar om zelf routers te maken. De RT1900AC is een relatief budgetvriendelijk toestel op deze markt. Op de router draait het SRM 1.1-besturingssysteem en dat zal iedereen die vertrouwd is met het DSM-OS op de NAS’en heel bekend voorkomen. Synology geeft je een heus bureaublad met snelkoppelingen, een applicatiewinkel, een configuratiescherm, handige metertjes en logfuncties,… Ondanks de eerlijke prijs vind je hier zowat alle denkbare routerfuncties terug. Zo is er een geavanceerd verkeersbeheer waar je maximale en minimale bandbreedtes per toestel kan beheren, ouderlijk toezicht, een firewall en zelfs een optie om manueel ‘beam forming’ in- of uit te schakelen. Je router configureren als access point of zelfs als range extender is zo eenvoudig als in een menu het juiste profiel aanklikken. We missen werkelijk geen enkele functie op dit toestel.

Dankzij het Package Center kan je de functionaliteit nog verder uitbreiden. Wat de VPN-app doet, spreekt voor zich, maar met extra externe opslag, aangesloten via usb 3 of een SD-kaart, wordt de router een heuse NAS. Je kan de opslag beheren, een eigen opslagcloud maken met Cloudstationserver, je media van overal ter wereld consumeren met de mediaserver en meer. Als een goede router en een uitstekende NAS een klein maar moedig kind kregen, dan was het deze router. Alleen het bereik van de draadloze netwerken mag soms iets beter, maar gezien de prijs zien we dat graag door de vingers.