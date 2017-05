Score: 8/10

Prijs: €199,95

PROS Batterij

Accurate activiteitstracking

Goede slaaptracker

Design

Goede app

Alarmfunctie CONS Ondermaats voor regelmatige sporters

Nog geen meldingen van sociale media

Geen GPS-functies

Slimme horloges zijn vaak ondingen. Groot, onhandig, zwaar en je moet ze haast dagelijks opladen. Eigenaars van de nieuwste Samsung- of Apple-horloges zullen nog beweren dat ze twee of zelfs drie dagen halen, maar dan gaat het vaak om licht gebruik. Het zijn alleen de echte, pure fitness trackers die vlot de 25 of zelfs 30 dagen halen.

Bij Withings geloven ze dat ze (eindelijk) de gulden middenweg hebben (uit)gevonden tussen slimme horloges en fitnesstrackers. Resultaat: de Withings Steel HR, een stijlvol uurwerk dat op het eerste zicht analoog werkt, maar stiekem nog een klein notificatieschermpje meekreeg, mét batterij die het 25 dagen uithoudt, ondanks (optische) hartslagmetingen doorheen de dag.

In gebruik

Een sporthorloge is het alvast niet: de Withings meet je stappen, schat (vrij accuraat) je verbrande calorieën in, maar een GPS zit niet ingebouwd. Voor een occasionele loper is het voldoende, maar voor andere sporten blijf je op je honger zitten. In dagelijks gebruik krijg je notificaties te zien op het kleine schermpje, althans van wie je een bericht hebt gekregen, en kan je nagaan hoeveel stappen je hebt gezet, kan je je hartslag meten en kan je zien om hoelaat de ingebouwde wekker afgaat. Die wekker trilt net hard genoeg, zodat je zeker wakker wordt.

Een belangrijk deel van elke fitness tracker is de app. Je wilt immers je voortgang kunnen opvolgen, zodat je na verloop van tijd je conclusies kan trekken. Op een soort tijdlijn worden al je activiteiten, slaapmetingen en voortgang getoond. Hier kan je dagelijks je gewicht ingeven, je bloeddruk, of wat je gegeten hebt op een dag. Op die manier kan je horloge je helpen om gewicht te verliezen, actiever te worden, beter te slapen of je hart beter onder controle te krijgen. Voor sommige functies heb je extra apparatuur nodig, zoals een slimme weegschaal van Withings, of een app die calorieën helpt tellen. (Onderaan dit artikel vind je meer informatie bij de screenshots.)

Beloftes ingelost?

Algemeen gesproken kunnen we zeker zeggen dat Withings al zijn beloftes inlost. Met name het batterijleven voelt aan als een openbaring: je haalt altijd minstens 20 dagen indien je het horloge dag en nacht draagt, waarbij de hartslagmeter heel de dag door werkt. Vanaf 20 procent werken de notificaties echter niet meer. Is je batterij toch helemaal leeg, dan krijg je wel nog eens 20 dagen extra waarin je uurwerk nog steeds werkt en zal je activiteit nog steeds worden opgemeten. De hartslagmeting houdt er dan mee op en het schermpje doet geen dienst meer.

Het oplaadproces vind ik wel een van de grootste mankementen aan de Withings: dat duurt erg lang. Dat komt voornamelijk omdat het oplaadplaatje dat je meekrijgt op geen enkele wijze duidelijk aangeeft dat het goed bevestigd is. Daardoor zal je de eerste keren sukkelen en zoeken. Gelukkig moet je maar een keer per maand opladen.

Ik ben ervan overtuigd dat wie bereid is compromissen te sluiten, dat nergens anders zo graag zal doen als hier. Het horloge doet wat het belooft en meer niet. Reken daarbij de sublieme batterij en je hebt een hybride smartwatch waarmee je mag worden gezien.