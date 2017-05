Score: 8/10

Prijs: €24,99

PROS Stil

Gebruiksvriendelijk CONS Oncomfortabel

Geen extra functies

Op de doorsnee werkvloer wordt het werkritme aangegeven met het getik van toetsenborden en het geklik van computermuizen, en ook in heel wat gezinswoningen zijn deze geluiden een onderdeel van de dagelijkse routine geworden. Voor sommigen is dat lawaai een onmisbaar aspect van de computer-ervaring, anderen ergeren zich er dood aan. Op die laatste doelgroep richt Logitech zich met de MX 330 Silent Plus. Deze stille bluetooth-muis is gebouwd om zo weinig mogelijk geluid te produceren. Dat is heel serieus aangepakt: Logitech heeft het geluidsniveau van de linkermuisknop laten controleren door een onafhankelijk onderzoekslab. Het moet gezegd: de MX 330 is inderdaad muisstil. Het produceert geen scherpe geluiden, maar geeft je nog altijd wel auditorische feedback in de vorm van een doffe klik.

De muis komt met een eigen bluetooth-ontvanger. Deze steek je gewoon in een USB-poort op je laptop of desktop en je kan van start gaan zodra je de muis hebt ingeschakeld. Heb je al een Logitech-ontvanger, bijvoorbeeld omdat je al met een bluetooth-toetsenbord werkt, dan kan je via de Logitech Unifying software de muis mee aan je oude ontvanger koppelen. Zo hoe je geen tweede USB-poort op te offeren en kan je de overblijvende ontvanger als back-up gebruiken. De batterij van het toestel gaat twee jaar mee, waarna je ze moet vervangen.

Afgezien van zijn stille werking is er aan de MX330 verder niets speciaal. Er zijn geen extra knoppen of functies voorzien. Daarnaast is het ook niet meteen de meest ergonomische muis die Logitech al op de markt heeft gebracht. Het toestel voelde voor mij een maatje te klein aan, en ik heb al niet de meest grote handen. Zelfs na enkele dagen van aanpassing aan de nieuwe muis kon ik mij niet van dat gevoel ontdoen.

De twee bovenstaande minpunten worden gedeeltelijk gecompenseerd door de prijs. Logitech vraagt een schappelijk bedrag voor deze stille maar simpele muis. Heb je genoeg van irriterend muisgeklik, dan is de Logitech MX 330 Silent Plus het instrument dat je van de klikterreur kan bevrijden.