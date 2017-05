Score: 8/10

Prijs: €599

PROS Gebalanceerde maar krachtige hardware

Mooi scherp

Uitstekend toetsenbord met numeriek klavier CONS Autonomie kan beter

Luide koeling

Ik begin met de minpunten van BTO’s nieuwste U-Book, zodat ik in het vervolg van de tekst ongestoord een lofzang kan afsteken over de laptop. Het toestel is luid. Bij zwaar werk moet de ventilator overuren draaien, waardoor dit toestel meer decibels produceert dan vergelijkbare modellen. Verder is de laptop niet bepaald licht en zag ik al dunnere exemplaren de revue passeren. Het chassis is sober en kan zowel onder de noemer professioneel als ongeïnspireerd vallen.

Gebalanceerd

Verder levert BTO een vrijwel perfecte laptop met gebalanceerde specificaties af. Binnenin het toestel schuilt een Intel Core i5-processor van de zevende generatie. Die wordt bijgestaan door 8 GB aan RAM, wat meer dan genoeg is voor een productiviteitslaptop. De systeemschijf is een bliksemsnelle SSD van 256 GB. De NVMe-SSD past rechtstreeks op het moederbord van de laptop, waardoor het opslaggeheugen nog sneller werkt dan dat van een klassieke SSD. BTO rust de U-Book als toemaatje uit met een harde schijf van 500 GB voor extra opslag. Die schijf draait aan 7200 rpm, wat sneller is dan de gebruikelijke 5600 rpm die je voor een dergelijke extra opslagschijf mag verwachten. Dat zorgt opnieuw voor een tikkeltje extra snelheid.

De laptop heeft een touchpad waarop ik niets kan aanmerken en een verlicht toetsenbord met uitgesproken knoppen die een aangename hoeveelheid feedback opleveren. Een numeriek toetsenbord tekent present. De combinatie zorgt ervoor dat ik de U-Book een uitstekende laptop vind om veel op te typen.

Ook het 15,6 inch-scherm verdient alle lof. BTO koos voor een full HD-scherm met IPS-technologie. Dat staat garant voor een perfecte kijkhoek.

Thuiscomputer

Het uithoudingsvermogen van de laptop is niet spectaculair. Bij recreatief gebruik (surfen, typen en multimedia consumeren) geeft de laptop er na minder dan vier uur de brui aan. Bij licht gebruik gaat het toestel langer mee, maar echt mobiel kan je deze U-Book niet noemen.

Tot slot vind ik BTO’s keuze voor de aansluitingen interessant. Naast de klassieke HDMI-poort krijg je een VGA-aansluiting en dat is interessant voor wie oude schermen of projectoren wil gebruiken. Je krijgt ook een kaartlezer, een USB 3-poort en een nieuwe USB Type-C-poort. Randapparatuur zoals een toetsenbord of een muis kan je aansluiten via één van de twee USB 2-poorten. Eén extra USB 3-poort had volgens mij wel gemogen.

De BTO U-Book 15CL25 is een ideaal toestel voor wie een doordeweekse goede laptop zoekt, zonder te veel tierlantijntjes. Het grafisch geweld komt van de processor waardoor je niet kan gamen met deze laptop, terwijl de beperkte autonomie en het iets dikkere chassis de U-Book niet ideaal maken voor onderweg. Ik zie deze laptop eerder als een uitstekende thuis- of werkcomputer. In dat opzicht geven de gebalanceerde specificaties, de goede bouwkwaliteit, het mooie scherm en de eerlijke prijs de doorslag.