Score: 7/10

Prijs: €189

PROS Lijkt op normale pen

Online en offline digitalisatie

Degelijke transcriptiefunctie CONS Duur

Speciaal papier nodig

De Neo Smartpen N2 is een slimme pen waarmee je in een notitieboekje kan schrijven, terwijl de tekst gedigitaliseerd wordt. De pen werkt samen met papier waarop een fijn rooster van puntjes is afgebeeld en heeft een infraroodsensor waarmee hij zijn positie op het papier kan bepalen. De smartpen kan de notities die je maakt tijdelijk bewaren, of ze onmiddellijk doorsturen naar een bijhorende app via bluetooth.

Ondanks het feit dat het een slimme pen is, zie je dit niet aan het product. In de N2 zit een klassieke vulling die je kan vervangen en de grootte van de pen is gelijkaardig aan deze van ander schrijfgerei. Alleen de infraroodsensor die verstopt zit achter de tip van de pen verraadt dat het een smartpen betreft.

Tijdens mijn tests wist de Neo Smartpen N2 mijn krabbels snel en correct te digitaliseren. De app maakt automatisch een nieuw notitieblok aan wanneer je een ander boekje gebruikt en weet wanneer je op een andere pagina aan het schrijven bent. Terwijl je notities neemt, kan je de tekstkleur kiezen en is het mogelijk om audio op te nemen. Wanneer je klaar bent met je notitie kan je een vinkje zetten op een enveloppe die in de hoek van je notitieblok staat afgebeeld, waarna je je tekst per mail kan versturen of in Evernote kan importeren. De Neo Notes-app kan eveneens je handgeschreven notities omzetten in getypte tekst. De transcriptiefunctie ondersteunt vijftien talen en werkt behoorlijk.

De Neo Smartpen is een degelijke slimme pen die enkele handige functies huisvest. De prijs van het toestel zal echter voor veel mensen een drempel zijn die ze niet willen overschrijden.