Score: 8/10

Prijs: €1.299

PROS Fantastisch toetsenbord

Klaar voor moderne spellen

Goede mix van aansluitingen

Bouwkwaliteit CONS Zoveelste laptop met identieke schreeuwerige design

Onnodig krachtige cpu

De Acer Aspire VX is een bijna-uitstekende allroundlaptop. Het toestel zit in Acers klassieke Aspire-gamma, maar oogt zoals een toestel uit de Predator line-up die meer gericht is op gamers. Het donkergrijze design met rode accenten is intussen standaard voor laptops die overweg kunnen met moderne spellen. Acer volgt hiermee een trend en dat is jammer: ik geloof nooit dat iedereen die een goede grafische kaart in z’n laptop wilt, ook een zogezegd stoer maar in de praktijk ietwat puberaal design wilt. Ik kijk uit naar de eerste die een gaming-laptop in een stijlvol jasje steekt.

In zijn stijl is de behuizing wel goed. De bouwkwaliteit is merkbaar beter dan bij de gelijkaardige Legion-laptop van Lenovo. Het toetsenbord is zonder meer fantastisch. De feedback en de dikte van de knoppen is precies goed en kent weinig concurrentie van andere laptops, ongeacht het marktsegment. Dat is fijn om spellen te spelen, maar natuurlijk ook om te typen. De touchpad is van gelijkaardige kwaliteit.

Acer stopt een krachtige Core i7-processor in het toestel en voegt daar een Nvidia GTX 1050 aan toe. De GTX 1050 is een budgetkaart van Nvidia die goed overweg kan met de nieuwste spellen in een full HD-resolutie. Vergelijk de grafische kwaliteit met wat je van een spelconsole zou krijgen: je kan niet iedere grafische instelling van bijvoorbeeld Tomb Raider of Hitman helemaal opendraaien indien je een vlotte spelervaring wenst, maar ook met iets lagere instellingen mag het resultaat er zijn.

Uit balans

De combinatie is vreemd. De GTX 1050 is beslist de flessenhals voor dit toestel, zodat er helemaal geen reden is om voor een Core i7-processor te kiezen. Een gelijkaardige Core i5 zou de prestaties nauwelijks beïnvloeden. Acer maakt de Aspire VX ook met die processor, en dat exemplaar geniet mijn voorkeur. Wil je de Aspire VX ook voor professionele doeleinden gebruiken om bijvoorbeeld architectuurrenders te maken, dan komt de krachtigere chip wel tot z’n recht.

Het 15,6 inch IPS-display heeft een full HD-resolutie en dat is perfect. De hardware van dit toestel is gemaakt voor deze resolutie. Meer pixels zouden niets bijdragen tot de spelervaring. Het display bezit een nagenoeg perfecte kijkhoek.

Acer verwent ons met de opslag. Naast een SSD met een capaciteit van 256 GB voor Windows en de meest veeleisende spellen, krijg je nog een terabyte aan klassieke harde schijfruimte mee. Zelfs wat de poorten betreft, hoef je geen compromissen te maken. Naast twee klassieke USB 3-poorten krijg je een moderne USB-C-poort en een ouderwetse USB 2-poort. HDMI tekent present, net als Ethernet en een sleuf voor een SD-kaartje. De autonomie van dit toestel is niet zo goed: bij gemiddeld gebruik gaat de laptop geen vier uur mee. De schuldige is de grafische kaart: die vraagt om meer energie. De Aspire VX moet daarom niet onderdoen voor gelijkaardige toestellen. De laptop heeft een eerlijke prijs, maar een deel van dat geld gaat naar de overbodige Core i7, waardoor ik persoonlijk het 200 euro goedkopere model met Core i5 en een kleinere SSD zou aanraden.

Systeemeigenschappen: Intel Core i7-7700HQ, 16 ram, Nvidia GTX 1050, 256 GB SSD, 1 TB HDD, 15,6 inch mat scherm (1.920 x 1.080), Windows 10