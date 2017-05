Score: 7/10

Prijs: €325

PROS Amoled-schermtechnologie

Compact toestel

Uitstekende autonomie CONS Verouderde software

Middelmatige prestaties

De Galaxy A3 2016 verraste ons vorig jaar: een mooi scherm, een straffe batterij, een goede camera – een ideale combinatie. Bovendien had het toestel een aantrekkelijk prijspunt van 229 euro. Het leverde de Galaxy A3 2016 een sterke tweede plaats op in onze jaarlijkse massatest van alle smartphones uit het middensegment die we onder handen namen. Maar dit is een nieuw jaar, en een nieuwe telefoon. Samsung heeft enkele zichtbare vernieuwingen doorgevoerd aan de Galaxy A3.

Ongewone pluspunten

De grootte van het toestel is ongewijzigd gebleven. Dat is nog altijd 4,7 inch, een bescheiden afmeting die steeds zeldzamer wordt op de smartphonemarkt. Samsung is een van de weinige fabrikanten die zo nog tegemoet komt aan de wensen van liefhebbers van een klein scherm. Het bedrijf is ook een van de enigen die in deze prijsklasse een amoledscherm kan aanbieden. Een amoledscherm toont kleuren veel levendiger dan LCD, en het verbruikt ook veel minder energie dan die laatste. Een nieuwe toevoeging aan de uitrusting van de A3 is de vingerafdrukscanner, die onderaan het toestel de plaats inneemt van de home-knop. Deze werkt snel en accuraat. Het scherm zelf heeft een upgrade gekregen en maakt een sprong van 540p naar een resolutie van 720p, waardoor details beter uit de verf komen.

Straffe batterij

In tegenstelling tot de A3 2016, die het met een Snapdragon moest doen, heeft Samsung deze keer gekozen voor een chip van eigen makelij: de Exynos 7870 Octa. Deze chip voorziet meer rekenkracht dan zijn voorganger, maar in vergelijking met de concurrentie blijft de A3 achter als het op benchmarkscores aankomt. Ik merkte in de praktijk niet dat de smartphone daar echt last van ondervond bij het gebruik van apps. Bij het laden van webpagina’s durfde het toestel wel al eens te stokken.

Dankzij het amoledscherm kan de smartphone het behoorlijk lang uithouden op een oplaadbeurt. Intensieve gebruikers halen vlot een dag met het toestel, minder veeleisende personen kunnen rekenen op twee dagen aan smartphoneplezier zonder dat ze naar hun USB-kabel moeten grijpen. Dat is deze keer USB-C, niet meer het oude microUSB.

Oude software

Het enige andere grote minpunt van de Galaxy A3 is het besturingssysteem. Dat is nog altijd Android Marshmallow, ondanks het feit dat opvolger Nougat nu toch al meer dan een half jaar beschikbaar is. Samsung is op dit vlak zeker niet de enige fabrikant die achterblijft, maar we verwachten toch een snellere adoptie. Die update moet er normaal wel komen, maar de definitieve datum is nog onbekend.

De Samsung Galaxy A3 2017 kan nog altijd steunen op de combinatie van een mooi scherm, een duurzame batterij en een goede camera, al betaal je er nu wel 100 euro meer voor. Daardoor is het totaalpakket iets minder straf dan bij zijn voorganger, maar nog wel altijd de moeite.