Score: 8/10

Prijs: €299

PROS Gebruiksvriendelijk

Compact

Deelopties CONS Wifi niet ideaal

Beperkte videocapaciteit

Ricoh heeft met de Theta SC een nieuwe en goedkopere versie van de Theta S uitgebracht, al is het verschil in prijs nu ook weer niet zo groot: 299 euro in plaats van 349 euro. Het toestel heeft quasi hetzelfde design als de Theta S, maar is in verschillende hippe kleurtjes beschikbaar. Op zich is er geen verschil in camerakwaliteit tussen beide toestellen: allebei schieten ze met een capaciteit van 12 MP en in een maximale resolutie van 5376 x 2688 pixels. Foto’s maken met de Theta SC levert dan ook degelijke resultaten op. Het enige wat je verliest bij de Theta SC is de mogelijkheid om je beelden live te streamen, en daarnaast is ook de maximale opnametijd voor video’s beperkt tot 5 minuten in plaats van 25.

De Theta SC in gebruik nemen, verloopt erg vlot en we zijn fan van het rechthoekige design van de camera. Dat maakt het toch iets makkelijker om de SC in een vakje van een tas weg te stoppen dan de vele rondvormige 360°-toestellen. Minder praktisch vind ik de manier waarop de Theta SC met je smartphone verbindt via wifi. Wanneer je thuis op je netwerk zit en veel tussen apps wisselt, betekent dit dat je verschillende keren opnieuw de verbinding met de camera moet leggen om deze op afstand te bedienen of foto’s op te halen.

De app zelf biedt fotografen redelijk wat controle over de instellingen van de camera. Er is ook een directe integratie met het Theta360-platform van Ricoh, waarmee je je foto’s snel met je vrienden op Facebook en andere sociale media deelt. Je krijgt misschien niet het scherpste toestel op de markt, maar de prijs-kwaliteitverhouding van de Theta SC zit wel snor.