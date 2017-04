Score: 9/10

Prijs: €499

PROS Doordacht design met eenvoudig harde schijfsysteem en duidelijke ledlampjes

Geen technische kennis vereist

Eenvoudige software

Plex

Slim RAID-systeem CONS Beperkte mogelijkheden in vergelijking met de concurrentie

NAS staat voor Network Attached Storage. Een NAS is een toestel dat je in je thuisnetwerk integreert en dienst doet als slimme harde schijf. De meeste NAS’en vereisen een beetje kennis van zake over technische onderwerpen zoals RAID, statische IP-adressen, netwerkschijven, DNS en meer. Drobo gooit het over een andere boeg: de 5N is een redelijk uitgebreid toestel dat iedereen kan gebruiken, zelfs wanneer je amper drie zinnen geleden voor de eerste keer van een NAS hebt gehoord.

Het zwarte toestel heeft een gelijkaardige voetafdruk als NAS’en van de concurrentie. Het rechthoekige bakje is voorzien van een deur vooraan, waarachter vijf sleuven schuilen. In iedere sleuf past een klassieke harde schijf. In principe kan de Drobo om met alle types van harde schijven, maar je investeert best in exemplaren die geschikt zijn om in een NAS te draaien. In tegenstelling tot een gewone computer is een NAS-omgeving best uitdagend voor HDD’s: ze zitten dicht bij elkaar en ondervinden last van elkaars trillingen. Iets duurdere NAS-georiënteerde drives, zoals de IronWolf-schijven van Seagate of de Red-schijven van Western Digital, zullen beter presteren en langer meegaan.

Bij de meeste NAS’en moet je harde schijven met een kliksysteem of zelfs enkele schroeven bevestigen. Drobo maakt het eenvoudiger: je hoeft je drives gewoon in de sleuven te schuiven tot ze vastklikken.

RAID

De Drobo 5N vereist minstens twee harde schijven om te werken. Dat hoeven niet dezelfde schijven te zijn en ze hoeven zelfs niet dezelfde capaciteit te hebben. De NAS zorgt automatisch voor een back-up-systeem waarbij data nooit op één schijf, maar altijd op minstens twee schijven staat. Kies je voor twee schijven, dan is de totaal beschikbare capaciteit gelijk aan de opslagcapaciteit van de kleinste schijf. Een exemplaar van 2 TB en één van 3 TB levert je met andere woorden 2 TB aan bruikbare ruimte op en geen 3 TB of 5 TB. Met drie of meer schijven vergroot de beschikbare capaciteit, niet alleen in absolute terabytes, maar ook relatief in verhouding met het totale aantal terabytes dat je investeert. De achterliggende technologie heet RAID. Andere NAS’en gebruiken ze ook, al moet je daarbij de schijven meestal zelf configureren. Bovendien is het niet eenvoudig om een RAID van twee schijven naar drie schrijven uit te breiden. Dat Drobo al dat werk op de achtergrond op zich neemt, is een immens pluspunt.

BeyondRAID noemt Drobo de technologie zelf, en ze werkt goed. Ik stopte verschillende schijven in de NAS die eigenlijk geoptimaliseerd zijn voor gebruik in de desktop. Ik koos voor exemplaren van verschillende fabrikanten met een verschillende capaciteit. De Drobo zorgde zelf steeds voor de meest optimale configuratie van de drives. Na het toevoegen van een schijf heeft de NAS wel wat tijd nodig om de bestanden opnieuw te verdelen.

Installatie

Je sluit de Drobo 5N met een ethernetkabel aan op je router. Vervolgens dien je een stukje software te installeren. De software gaat voor jou op zoek naar de NAS op je netwerk. Soms gooit je firewall roet in het eten. Voeg de tool in dat geval toe als uitzondering.

Zodra de software de Drobo 5N heeft gedetecteerd, kan je aan de slag. De tool zal automatisch een netwerkmap op je computer aanmaken. Die verschijnt onder DEZE PC bij Verkenner. Via het softwareportaal kan je verschillende gebruikers aanmaken en instellen tot welke mappen ze toegang hebben.

De Drobo 5N is meer dan opslag die aan je netwerk hangt. Je kan enkele applicaties op het toestel installeren, al is het aanbod beperkt. Plex is met voorsprong de interessantste app in het aanbod. Plex tovert je NAS om tot het privé-equivalent van Netflix. Wanneer je multimedia op de Drobo 5N verzamelt of back-upped, zal Plex foto’s, series, films, thuisfilmpjes en muziek automatisch indexeren. Vervolgens kan je via de Plex-app op je smartphone, tablet of computer aan de data in een Netflix-achtige interface. Je kan vanop de NAS video’s met een full HD-resolutie of lager naar je toestel naar keuze streamen, ook wanneer je niet op je thuisnetwerk zit. De NAS zal de video automatisch omzetten naar een formaat waar je tv of videospeler mee overweg kan. Dat omzetten noemen we transcoderen. Het vereist flink wat processorkracht, maar die heeft de Drobo 5N aan boord.

Onderhoud

Onderhoud van de NAS is even eenvoudig als de installatie ervan. De Drobo heeft een heleboel ledlampjes vooraan die aangeven hoe het met het toestel en de harde schijven gesteld is. Groen betekent doorgaans dat alles ok is, oranje is een waarschuwing en bij rood onderneem je best onmiddellijk actie. De Drobo zal met z’n lampjes aangeven wanneer een harde schijf toch een defect vertoont en aan vervanging toe is. Je kan die schijf dan wisselen met een nieuw exemplaar. Gegevens verlies je in zo’n geval niet, aangezien data zoals gezegd steeds op minstens twee schijven tegelijkertijd staat.

Naast de indicatielampjes die de gezondheid van je harde schijf aangeven, vind je onderaan een blauwe ledstrip. Die visualiseert de gebruikte opslagcapaciteit versus de totale capaciteit, zodat je in één oogopslag kan zien hoe vol je NAS staat.

In vergelijking met andere NAS’en is de Drobo 5N niet zo heel krachtig. Toestellen van bijvoorbeeld Qnap of Synology hebben vaak krachtigere processors aan boord en ondersteunen veel meer applicaties. De dingen zijn heuse Linuxcomputers die je via je netwerk bedient. In dat opzicht doet de 5N onder voor de concurrentie. Wie al thuis is in de NAS-wereld wil misschien wel meer functionaliteit en controle.

De Drobo 5N is gericht op mensen die een toestel willen dat werkt zonder dat ze zich erin hoeven te verdiepen. In dat opzicht slaagt Drobo helemaal. Ik had nooit verwacht dat een NAS zo eenvoudig maar toch zo bruikbaar kon zijn. Ik vind de Drobo 5N een absolute aanrader voor wie een centrale opslaghub met multimediacapaciteit aan zijn huis wil toevoegen.